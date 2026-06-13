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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 17º
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Policiales

Golpe al narcotráfico en la Capital: ocho detenidos tras un importante operativo policial

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de 12 de Octubre y Marcos Sastre. Los investigadores avanzan para determinar el alcance de la organización desarticulada.

Hoy 19:06

Un importante operativo contra el narcotráfico se realizó en las últimas horas en la ciudad Capital y culminó con la detención de ocho personas, en un procedimiento desarrollado en inmediaciones de 12 de Octubre y Marcos Sastre.

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El despliegue estuvo a cargo de fuerzas de seguridad que irrumpieron en distintos puntos de la zona como parte de una investigación vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Durante el operativo fueron arrestados ocho sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su grado de participación en las maniobras investigadas.

El procedimiento generó una fuerte presencia policial en el sector y despertó la atención de vecinos, quienes siguieron de cerca el desarrollo de las tareas llevadas adelante por los efectivos.

Por el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre los elementos secuestrados ni sobre la identidad de los detenidos. Sin embargo, la causa continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

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