Emily Wilson critica la adaptación de La Odisea y desata polémica

La traductora Emily Wilson critica duramente la adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan, generando un intenso debate sobre la fidelidad a la obra original y la libertad creativa en el cine.

05/08/2026

La reciente adaptación cinematográfica de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, ha sido objeto de controversia tras las críticas de la traductora Emily Wilson, quien se convirtió en la primera mujer en traducir este clásico del griego antiguo al inglés. Wilson describió el filme como "superficial" y expresó que se "habría avergonzado de haber escrito alguna parte de este guion".

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En un extenso ensayo publicado en The London Review of Books, Wilson argumentó que la adaptación de Nolan no logra capturar la profundidad que caracteriza al poema de Homero, una de las obras más importantes de la literatura universal. Aseguró que la película no ofrece una perspectiva convincente sobre temas como el tiempo, la memoria, la historia y la guerra.

Wilson criticó que la producción priorizara el impacto visual sobre el contenido, calificándola como "un espectáculo audiovisual para toda la familia", similar a un "elaborado show de fuegos artificiales" pero con poca profundidad narrativa y emocional.

Otro aspecto que generó controversia fue el reparto de la película. Aunque Wilson cuestionó la representación de varios actores racializados, posteriormente reconoció en la red social Bluesky que su crítica no había sido adecuada. "Sigo pensando que la película desaprovecha a su elenco, pero me expresé mal", admitió.

Las declaraciones de Wilson provocaron un intenso debate en el ámbito académico y cultural, aunque Nolan optó por no responder públicamente a las críticas. Autores como Joyce Carol Oates defendieron al director, sugiriendo que el lenguaje empleado por Wilson era despectivo y desacreditaba una interpretación diferente de la obra original.

Este intercambio de opiniones reabre la discusión sobre hasta qué punto una adaptación cinematográfica debe respetar la obra original y el margen que tiene un director para reinterpretar un clásico sin traicionar su esencia. La controversia plantea preguntas fundamentales sobre la fidelidad y la libertad creativa en el arte de la adaptación.