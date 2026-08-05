El mapa no es el territorio

Las ideas son indispensables; sin ellas estaríamos perdidos. Pero su valor no consiste en reemplazar la realidad, sino en ayudarnos a descubrirla.

05/08/2026

Por Salvador Gil

Para Clarín

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Quizás una de las mayores conquistas de la humanidad no fue la fuerza física ni la inteligencia individual, sino la capacidad de cooperar en grupos cada vez más numerosos construyendo relatos compartidos, como señala Yuval Noah Harari.

Las religiones, las naciones, las leyes, el dinero, los derechos humanos y las ideologías políticas son, en gran medida, construcciones simbólicas: no existen como existen las montañas, sino porque millones de personas creen en ellas y organizan su conducta en torno a esos acuerdos. Esa capacidad para compartir ficciones útiles permitió levantar civilizaciones enteras.

Pero allí mismo donde reside una de nuestras mayores fortalezas anida también una de nuestras mayores debilidades. Toda idea nace como un intento de comprender mejor la realidad: es un mapa, un esquema que simplifica el territorio para volverlo inteligible. Precisamente por eso resulta útil. El problema comienza cuando olvidamos que se trata de un mapa o modelo.

Cuando una religión deja de ser una búsqueda espiritual para convertirse en una verdad absoluta e incuestionable, termina persiguiendo a quienes piensan diferente, como mostraron la Inquisición, las guerras religiosas o la condena de Galileo. Algo semejante ocurrió con el socialismo: nació denunciando injusticias reales, pero allí donde esa visión se transformó en doctrina única e infalible, la promesa de liberación derivó en los gulags y otros sistemas de opresión.

Lo mismo puede decirse de ciertas corrientes económicas contemporáneas: la disciplina fiscal o la importancia de los incentivos son principios valiosos, respaldados por evidencia, pero cuando se transforman en credo y dejan de dialogar con la realidad concreta, el mapa pretende reemplazar al territorio.

No importa cuál sea la ideología: el mecanismo psicológico es siempre el mismo. Las ideas dejan de ser herramientas para pensar y se convierten en objetos de veneración. Las preguntas se vuelven sospechosas. La duda pasa a confundirse con traición.

Paradójicamente, aquello que nació para ampliar nuestra comprensión termina estrechándola. La ciencia es, quizás, el intento más exitoso de evitar esa trampa: ninguna teoría se considera definitiva, todas permanecen abiertas a ser corregidas o reemplazadas por otras mejores. Su fortaleza no reside en poseer verdades absolutas, sino en haber institucionalizado la duda como método. Pero incluso la ciencia tiene límites: la experiencia humana —el territorio— excede ampliamente las fronteras de la razón. ¿Cómo abarcar, o siquiera nombrar del todo, el amor, la empatía, el sufrimiento?

Las religiones, las filosofías políticas y las teorías económicas pueden orientarnos, pero nunca deberían impedirnos ver aquello que no encaja en ellas. Porque el territorio siempre es más rico, más complejo y más sorprendente que cualquier mapa que hagamos de él.

Confundir el mapa con el territorio ha sido una de las causas más persistentes de los dogmas y fanatismos humanos. Recordar su diferencia, en cambio, es un ejercicio permanente de humildad intelectual: el arte de dudar a tiempo.

Las ideas son indispensables; sin ellas estaríamos perdidos. Pero su valor no consiste en reemplazar la realidad, sino en ayudarnos a descubrirla. Y quizás la mayor muestra de sabiduría consista en saber cuándo doblar el mapa, guardarlo en el bolsillo, y volver a mirar el paisaje con la duda como compañera de viaje.