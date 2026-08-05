Termas de Río Hondo se prepara para un clima cambiante: pronóstico variable para hoy Miércoles 5 de agosto de 2026

Hoy, Termas de Río Hondo amaneció con neblina y temperaturas agradables. Sin embargo, el pronóstico anticipa días soleados y calurosos.

05/08/2026

Termas de Río Hondo, hoy, presenta un clima de neblina matutina que cubre la ciudad, con una temperatura actual de 17 °C, que se siente levemente más cálida a 18.6 °C. La humedad es bastante alta, alcanzando el 95%, lo que provoca una sensación de frescura en el ambiente.

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Para el día de hoy, se espera que el clima se torne parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 16.9 °C y los 24.3 °C. Este cambio en la condición será un alivio para los termenses que disfrutan de un clima más templado.

El jueves 6 de agosto, el pronóstico indica un día soleado, con temperaturas mínimas de 16.9 °C y máximas que podrían alcanzar los 30.2 °C. Esto sugiere que una ola de calor podría instalarse en la región, ofreciendo un clima ideal para disfrutar actividades al aire libre.

El viernes 7 de agosto, continuaremos con un clima soleado, pero con un notable descenso en la temperatura mínima, que se espera que baje a 9.4 °C. Las máximas, sin embargo, se mantendrán en torno a los 20.8 °C, lo que resultará en un clima templado y agradable para los termenses.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es de neblina con una temperatura de 17 °C, y se prevé un cambio hacia días soleados y calurosos. Las temperaturas para hoy fluctuarán entre 16.9 °C y 24.3 °C, mientras que los próximos días presentarán temperaturas que podrían alcanzar los 30.2 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.