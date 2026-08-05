Las causas más comunes de fallas en las transferencias y cómo solucionarlas

En el último año, el Banco Central de Argentina reportó que cerca del 15% de las transferencias electrónicas fallan en el proceso. Conocer las razones detrás de estas fallas y cómo solucionarlas puede ahorrar tiempo y dinero a los usuarios.

05/08/2026

Las transferencias son una parte integral de las transacciones financieras modernas, y su eficacia es crucial para el funcionamiento de la economía. Sin embargo, muchas personas enfrentan problemas al realizar transferencias, lo que puede provocar inconvenientes y frustraciones inesperadas.

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En 2022, se registró que aproximadamente el 15% de las transferencias realizadas en Argentina presentaron errores. Las causas de estas fallas pueden variar desde errores de digitación hasta problemas técnicos en las plataformas de pago.

Uno de los errores más comunes es la introducción incorrecta de datos, como el número de cuenta o el CBU. Un simple error tipográfico puede llevar a que el dinero se envíe a la cuenta equivocada, lo que complica la recuperación de los fondos.

Además, las conexiones inestables a Internet pueden interrumpir el proceso de transferencia. Cuando se realiza una operación en una red poco confiable, los datos pueden no enviarse correctamente, lo que puede resultar en una transacción fallida.

Los problemas técnicos también pueden surgir en las plataformas de pago o aplicaciones utilizadas para realizar transferencias. Si una aplicación está caída o presenta fallas, esto puede impedir que los usuarios completen sus transacciones.

Para evitar estos problemas, es fundamental verificar siempre los datos antes de enviar una transferencia. Asegurarse de que toda la información sea correcta y de que se esté utilizando una conexión segura puede reducir significativamente el riesgo de errores.

Finalmente, si una transferencia falla, es recomendable contactar al servicio al cliente de la entidad financiera o plataforma utilizada. Ellos pueden ayudar a resolver la situación y brindar orientación sobre los pasos a seguir para recuperar los fondos o corregir la transacción.