Brasil no repondrá a su embajador y rebaja la relación con Argentina por los insultos de Milei a Lula

La Cancillería brasileña definió posponer por tiempo indeterminado el regreso de su embajador Bitelli; acota así su representación a la faz comercial; se lo comunicó Itamaraty al embajador argentino Raimondi.

05/08/2026

La sucesión de declaraciones del presidente Javier Milei contra su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, incluidas en el raid mediático del fin de semana, colmaron la paciencia del Gobierno brasileño.

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Luego de citarlo a Itamaraty, el canciller brasileño Mauro Vieira le entregó al embajador argentino Daniel Raimondi una protesta formal, con una decisión incluida. Brasil rebajará, por primera vez en décadas, su vínculo con la Argentina al nivel de encargado de negocios. Y pospone sin fecha el regreso del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires. Cerca de las 23, la Cancillería nacional emitió una respuesta oficial en la que “lamentó” la decisión de Brasil “de seguir aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”. Definió la definición como “unilateral” y destacó que Itamaraty “solicitó el regreso” del embajador argentino en Brasil a la Argentina.

“Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esta decisión”, comunicaron desde el gobierno de Brasil. Según se desprende del comunicado del Palacio San Martín, Argentina no actuará el consecuencia y no ordenará el regreso de su embajador, aunque fuentes diplomáticas calificaron de muy probable que Argentina haga lo propio, para poner el vínculo entre los principales socios del Mercosur “al mismo nivel”. Según el comunicado de la cancillería que encabeza Pablo Quirno, “nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional”

El enojo del presidente de Brasil se potenció con las últimas tres apariciones mediáticas de Milei, en las que reiteró que considera a Lula como “ladrón” y “presidiario”. Explicó, tanto en LN+ como en radio Mitre y en una entrevista en el streaming La Casa, este martes por la mañana, que se basaba en que la condena a Lula fue anulada por un “error administrativo” de la justicia de ese país, sin demostrar la inocencia del mandatario brasileño. “Tengo formas horribles pero digo la verdad”, se justificó el mandatario argentino.

Milei coronó el raid mediático y volvió a arremeter este martes contra Lula. Sin medias tintas, dijo que espera que “Brasil también se pinte de azul”, en alusión a un posible triunfo del opositor Flávio Bolsonaro en los comicios presidenciales de octubre. “Esperemos que Brasil también se pinte de azul, por el bien de los brasileros. Sacarse a los corruptos y chorros de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno”, expresó en diálogo con La Casa Streaming.

En esa entrevista, Milei también se quejó de que Lula no lo felicitó tras su triunfo en los comicios presidenciales a finales de 2023 y lo acusó de haber intervenido “activamente para que gane el otro candidato en la elección”. Volvió así a reflotar su denuncia de que Sergio Massa recibió ayuda financiera y logística del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, una denuncia que en la cancillería brasileña calificaron ante este diario de “increible fantasía”, y que en el entorno de Massa volvieron a negar.

La participación de Milei en la convención del Partido Liberal que erigió a Bolsonaro como candidato a presidente de una coalición de derecha, el 25 de julio pasado, tenso al máximo un vínculo ya de por si deteriorado. Brasil reaccionó entonces llamando a consultas al embajador Bitelli y entregó una primera protesta a Raimondi, una reacción que pareció ser el techo del conflicto. La desescalada, en plena campaña electoral brasileña para las elecciones del 4 de octubre, se mantuvo hasta que Milei retomo el tema en sucesivas entrevistas.

Antecedentes

El miércoles pasado, el canciller brasileño Vieira se reunió con el embajador Bitelli, llamado a consultas por Itamaraty por el conflicto abierto tras las críticas de Milei a Lula. Tras el encuentro, Bitelli fue convocado palacio del Planalto, sede del gobierno brasileño, donde fue recibido por el Presidente. Allí se decidió seguir monitoreando la relación bilateral, pero este martes por la noche, casi una semana después, la moderación pareció llegar a su fin en Brasilia.

El embajador Bitelli tiene más de 22 años en distintos grados de conexión con la Argentina y fue el representante de su país ante distintos gobiernos. Si bien el vínculo bilateral ya oscilaba entre la distancia y la frialdad institucional, pocos esperaban que Milei atacara de modo tan directo a Lula, en medio del lanzamiento de su rival directo, Flavio Bolsonaro, como candidato presidencial.

Aún en etapa de control de daños, desde el Gobierno aseguraron entonces que, más allá de atender en el corto plazo el enojo de su vecino, no habrá pedido de disculpas oficial por los dichos del Presidente hacia la cabeza de su principal socio del Mercosur. “Pedido de disculpas no va a haber”, comentó una alta fuente oficial, conocedora del persistente encono del Presidente con el veterano mandatario brasileño y su cercanía con los Bolsonaro. Pero no solo no hubo disculpas, sino que Milei insistió en descalificar a Lula. La respuesta de Brasilia no registra antecedentes en la historia reciente, al menos desde el retorno de la democracia al país, en 1983.