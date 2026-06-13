Sorpresa en el Mundial 2026: robaron los botines de Inglaterra antes de su debut

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Sorpresa en el Mundial 2026: robaron los botines de Inglaterra antes de su debut

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llegó a Kansas City y se encontró sin calzados, pelotas oficiales e indumentaria. La policía detuvo a dos sospechosos y la Federación trabaja contrarreloj.

Hoy 09:27
Selección de Inglaterra

La Selección de Inglaterra arrancó su camino en el Mundial 2026 con un contratiempo inesperado. Antes de su primer entrenamiento en Kansas City, el plantel se encontró con que le habían robado todos los botines, pelotas oficiales y parte de la indumentaria.

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El hecho generó un verdadero escándalo en la previa del debut del equipo dirigido por Thomas Tuchel, que deberá resolver de urgencia la falta de material para poder trabajar con normalidad.

El robo ocurrió durante el traslado del cargamento desde la base de preparación en Florida hacia el campo de entrenamiento en Swope Soccer Village, en Missouri.

Entre los objetos sustraídos se encontraban los botines de las principales figuras inglesas, pelotas oficiales del torneo, uniformes y material de entrenamiento.

La policía de Kansas City confirmó que abrió una investigación por el caso y que ya fueron detenidas dos personas vinculadas al robo. Según informó un portavoz policial citado por The Guardian, los sospechosos “fueron puestos bajo custodia a la espera de una investigación más exhaustiva”.

Mientras tanto, la Federación de Fútbol Inglesa trabaja junto a las autoridades locales para intentar recuperar los artículos robados o reemplazarlos lo antes posible.

El objetivo principal es que el plantel no pierda ritmo de preparación antes del debut mundialista, previsto para el miércoles ante Croacia, en Dallas, por el Grupo L.

Inglaterra tenía programado realizar su primer entrenamiento este sábado por la tarde en el Swope Soccer Village, aunque antes deberá resolver la falta de calzados y balones.

Después del estreno ante Croacia, el seleccionado inglés enfrentará a Ghana el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Panamá el 27 de junio.

La preparación del equipo venía en alza tras una concentración positiva en West Palm Beach, donde Inglaterra ganó amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica. Sin embargo, el insólito robo alteró la tranquilidad del plantel a pocos días del inicio de su participación mundialista.

TEMAS Mundial 2026
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