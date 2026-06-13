Sorpresa en el Mundial 2026: robaron los botines de Inglaterra antes de su debut

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El equipo dirigido por Thomas Tuchel llegó a Kansas City y se encontró sin calzados, pelotas oficiales e indumentaria. La policía detuvo a dos sospechosos y la Federación trabaja contrarreloj.
La Selección de Inglaterra arrancó su camino en el Mundial 2026 con un contratiempo inesperado. Antes de su primer entrenamiento en Kansas City, el plantel se encontró con que le habían robado todos los botines, pelotas oficiales y parte de la indumentaria.
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El hecho generó un verdadero escándalo en la previa del debut del equipo dirigido por Thomas Tuchel, que deberá resolver de urgencia la falta de material para poder trabajar con normalidad.
El robo ocurrió durante el traslado del cargamento desde la base de preparación en Florida hacia el campo de entrenamiento en Swope Soccer Village, en Missouri.
Entre los objetos sustraídos se encontraban los botines de las principales figuras inglesas, pelotas oficiales del torneo, uniformes y material de entrenamiento.
La policía de Kansas City confirmó que abrió una investigación por el caso y que ya fueron detenidas dos personas vinculadas al robo. Según informó un portavoz policial citado por The Guardian, los sospechosos “fueron puestos bajo custodia a la espera de una investigación más exhaustiva”.
Mientras tanto, la Federación de Fútbol Inglesa trabaja junto a las autoridades locales para intentar recuperar los artículos robados o reemplazarlos lo antes posible.
El objetivo principal es que el plantel no pierda ritmo de preparación antes del debut mundialista, previsto para el miércoles ante Croacia, en Dallas, por el Grupo L.
Inglaterra tenía programado realizar su primer entrenamiento este sábado por la tarde en el Swope Soccer Village, aunque antes deberá resolver la falta de calzados y balones.
Después del estreno ante Croacia, el seleccionado inglés enfrentará a Ghana el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Panamá el 27 de junio.
La preparación del equipo venía en alza tras una concentración positiva en West Palm Beach, donde Inglaterra ganó amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica. Sin embargo, el insólito robo alteró la tranquilidad del plantel a pocos días del inicio de su participación mundialista.