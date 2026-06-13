Santi Muk se presentará por primera vez en Santiago del Estero con su gira “+ de cerquita”

Tras anticipar a Diario Panorama su deseo de tocar en la provincia, el artista termeño confirmó una fecha en la Capital santiagueña, en el marco de su primera gira internacional.

Hoy 10:52

Semanas después de expresar públicamente sus ganas de llevar su música a Santiago del Estero, Santi Muk confirmó que se presentará por primera vez en la ciudad Capital con un show que formará parte de “+ de cerquita”, la gira con la que recorre distintos puntos de Argentina, América y Europa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cita será el próximo 8 de agosto en El Observatorio Centro Cultural, en lo que representará un nuevo hito para el joven artista nacido en Las Termas de Río Hondo, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Te recomendamos: De Las Termas al mundo | Santi Muk inicia su primera gira internacional y afirma: “Es un sueño cumplido”

La presentación se enmarca dentro de su primera gira internacional, una experiencia que el propio músico definió recientemente como un “sueño cumplido” durante una entrevista exclusiva con Diario Panorama.

“Quiero ir a Santiago, quiero ir a Tucumán”, había adelantado entonces el cantautor al hablar sobre los destinos que buscaba sumar a un recorrido que ya lo llevó por México y Chile, y que próximamente continuará por Perú, Uruguay y España, además de distintas ciudades argentinas.

Ese deseo ahora se convertirá en realidad. Antes de llegar a la Madre de Ciudades, Santiago Mukdise se presentará el 7 de agosto en Tucumán, para luego desembarcar en Santiago del Estero con una propuesta de formato íntimo.

La gira “+ de cerquita” está centrada en las canciones de “Le tengo miedo a las alturas”, el primer álbum del artista, un trabajo que marcó un punto de inflexión en su carrera y que lo llevó a consolidar una identidad propia dentro de la nueva escena de la música argentina.

Durante su diálogo con Diario Panorama, Santi había destacado el vínculo especial que mantiene con su provincia natal, incluso después de haberse radicado en Buenos Aires.

“Siempre digo con orgullo que soy termeño y santiagueño. Es un orgullo enorme ser de donde soy y poder llevar ese lugar conmigo”, había expresado.

En ese sentido, la fecha del 8 de agosto tendrá un significado especial, ya que será la primera vez que el músico de 26 años presente formalmente su proyecto en la Capital santiagueña dentro de una gira profesional, luego de haber realizado actuaciones en distintos espacios de Las Termas de Río Hondo.