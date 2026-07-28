Otro refuerzo para Coudet: River llegó a un acuerdo con Vélez por Tobías Andrada

El Millonario avanzó por el mediocampista de 19 años, joyita del Fortín.

Hoy 14:33

River alcanzó un principio de acuerdo con Vélez por la transferencia de Tobías Andrada, uno de los juveniles más destacados del Fortín y una de las prioridades del club de Núñez para reforzar el mediocampo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de una reunión mantenida este lunes entre los principales dirigentes de ambas instituciones, se pactó la venta del 60% de la ficha por 5,5 millones de dólares.

La operación también contempla la compra de otro 20% por 2,5 millones de dólares, sujeta al cumplimiento de una serie de objetivos considerados alcanzables. De esta manera, River podría adquirir hasta el 80% del pase del futbolista.

Andrada podría despedirse de Vélez ante Talleres

Las dirigencias esperan terminar de resolver los detalles de la transferencia durante los próximos días. En caso de que las negociaciones continúen sin inconvenientes, Andrada podría disputar su último partido con Vélez este jueves frente a Talleres.

El mediocampista tiene 19 años y viene de mostrar un buen rendimiento en el último Mundial Sub-20. Puede desempeñarse como volante interno, jugar como un clásico número ocho o ubicarse más cerca de una de las bandas.

Se destaca por su despliegue, manejo de la pelota, desequilibrio y llegada al área. En la Primera División de Vélez acumula 36 partidos y tres goles.

El séptimo refuerzo para Eduardo Coudet

De concretarse la operación, Andrada se convertirá en el séptimo refuerzo de River en este mercado de pases.

El juvenil se sumaría a Nicolás Otamendi, Giovanni González, Mauro Arambarri, Ángel Correa, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, incorporados para el nuevo ciclo de Eduardo Coudet.

Su llegada ampliaría las variantes en una mitad de la cancha en la que el entrenador cuenta actualmente con Fausto Vera, Aníbal Moreno, Lucas Silva y Mauro Arambarri, futbolistas con características similares para ocupar la zona central.