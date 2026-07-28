Escándalo en Brasil: investigan a un jugador argentino por una presunta relación con apuestas deportivas

El futbolista de Fluminense quedó bajo investigación luego de recibir una tarjeta amarilla ante Bragantino que generó un movimiento inusual de dinero.

Hoy 14:38

El futbolista argentino Luciano Acosta, una de las figuras de Fluminense, es investigado en Brasil por una presunta vinculación con apuestas deportivas.

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La situación se originó a partir de una tarjeta amarilla que el mediocampista recibió durante el partido frente a Bragantino y que habría provocado un movimiento de dinero considerado inusual en el mercado de apuestas.

La primera alerta fue emitida por la casa de apuestas Stake y posteriormente ratificada por un informe de Sportradar, la empresa contratada por la FIFA para detectar operaciones sospechosas.

La CBF dio intervención a las autoridades

Tras recibir la advertencia, la Confederación Brasileña de Fútbol dio intervención a la Policía Federal, al Ministerio Público y al Supremo Tribunal de Justicia Deportiva para profundizar la investigación.

Por el momento, no se informó sobre una sanción contra el futbolista y el caso continúa bajo análisis de las autoridades competentes.

Fluminense confirmó la notificación

La dirigencia de Fluminense emitió un comunicado en el que confirmó que fue notificada de manera confidencial por la CBF.

El club carioca aseguró que se encuentra a disposición para colaborar con la investigación y aportar la información que sea requerida.

Además, la institución indicó que Acosta negó categóricamente las acusaciones y rechazó haber participado en cualquier maniobra vinculada con apuestas o manipulación deportiva.

La tarjeta que quedó bajo sospecha

La amonestación ocurrió a los 47 minutos del segundo tiempo, durante un tumulto generalizado sobre el cierre del encuentro.

Según el informe del árbitro Davi de Oliveira Lacerda, la tarjeta fue mostrada por una “acción imprudente”. La discusión terminó con dos futbolistas expulsados y otros dos amonestados.

El episodio quedó ahora en el centro de una investigación que intentará determinar si el movimiento registrado en las apuestas tuvo alguna relación con la conducta del jugador argentino.