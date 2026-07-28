"Padrazo de nenes ajenos": el explosivo mensaje de Wanda Nara contra Mauro Icardi

La empresaria volvió a disparar desde las redes sociales luego de que el futbolista asistiera al cumpleaños de Amancio Vicuña junto a la China Suárez.

Hoy 15:21

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi con un explosivo descargo en las redes sociales. La empresaria publicó un fuerte mensaje para el futbolista en medio del cumpleaños de Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

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Todo ocurrió después de que la actriz regresara a la Argentina tras pasar varios días en Italia junto a Icardi para sorprender a Amancio en el día de su cumpleaños. La propia China compartió imágenes del emotivo reencuentro con el nene y mostró cómo lo despertó con un beso para celebrar la fecha especial.

En ese contexto, Wanda hizo un posteo en sus historias de Instagram en el que cuestionó duramente la actitud de su exmarido: “Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van 10 días del robo, se mostró brindando y festejando a 20 minutos de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina”.

Lejos de terminar ahí, la conductora continuó con un fuerte reclamo relacionado con la manutención de las dos hijas que tuvo con el delantero del Galatasaray: “Rey, tengo que trabajar ya que soy la única que trabaja y mantiene a los chicos. ¿O te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar?”.

“Baby, gastá tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos”, disparó al final del mensaje.