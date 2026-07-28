Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUL 2026 | 28º
X
Locales

El Planetario Móvil agrega funciones gratuitas en la Casa del Bicentenario

Las funciones se realizarán en la Casa del Bicentenario, ubicada en Av. Besares y Garay, de 14:00 a 21:30 h, los días miércoles 29 y jueves 30.

Hoy 15:53
Planetario móvil

La Municipalidad de La Banda, a través de la Casa del Bicentenario y Punto Digital, invita a toda la comunidad a participar de la propuesta especial “Planetario Móvil”, una experiencia inmersiva de 360° que se desarrollará los días miércoles 29 y jueves 30 en el marco de las actividades gratuitas organizadas para las vacaciones de invierno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las funciones se realizarán en la Casa del Bicentenario, ubicada en Av. Besares y Garay, desde las 14 hasta las 21:30hs, siendo esta última la función final de cada jornada.

El cronograma de funciones del Planetario Móvil será el siguiente: 14hs Dinosaurios, 14:40hs Universo, 15:2 hs Aventura Submarina, 16hs Cuerpo Humano, 16:40hs Dinosaurios, 17:20hs Universo, 18:05hs Aventura Submarina, 18:45hs Cuerpo Humano, 19:25hs Dinosaurios, 20:45hs Queen y 21:30hs Soda Stereo, siendo esta última la función final de cada jornada.

Cada función contará con una capacidad aproximada de 90 personas, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

La propuesta está pensada para niños, jóvenes y adultos, combinando entretenimiento, ciencia, cultura y tecnología en un espacio gratuito para compartir en familia.

Desde la organización invitan a todos los vecinos a acercarse y vivir esta experiencia única que forma parte de las actividades impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani para promover el acceso gratuito a propuestas educativas, recreativas y culturales durante el receso invernal.

TEMAS Municipalidad de La Banda
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dibu Martínez quedó varado con su camioneta y dos vecinos protagonizaron un gesto que terminó con un regalo inolvidable
  2. 2. El voraz incendio de un departamento en el Edificio Belgrano alteró la calma de la madrugada santiagueña
  3. 3. Moira Curi: "No tengo dudas que esto ha sido un atentado"
  4. 4. El empresario Ramiro Petros vivía en el departamento que fue consumido por las llamas
  5. 5. Crimen en Las Termas: un video muestra los minutos previos al ataque que terminó con la muerte de Yonathan Romano
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT