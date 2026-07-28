El Planetario Móvil agrega funciones gratuitas en la Casa del Bicentenario

Las funciones se realizarán en la Casa del Bicentenario, ubicada en Av. Besares y Garay, de 14:00 a 21:30 h, los días miércoles 29 y jueves 30.

Hoy 15:53

La Municipalidad de La Banda, a través de la Casa del Bicentenario y Punto Digital, invita a toda la comunidad a participar de la propuesta especial “Planetario Móvil”, una experiencia inmersiva de 360° que se desarrollará los días miércoles 29 y jueves 30 en el marco de las actividades gratuitas organizadas para las vacaciones de invierno.

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Las funciones se realizarán en la Casa del Bicentenario, ubicada en Av. Besares y Garay, desde las 14 hasta las 21:30hs, siendo esta última la función final de cada jornada.

El cronograma de funciones del Planetario Móvil será el siguiente: 14hs Dinosaurios, 14:40hs Universo, 15:2 hs Aventura Submarina, 16hs Cuerpo Humano, 16:40hs Dinosaurios, 17:20hs Universo, 18:05hs Aventura Submarina, 18:45hs Cuerpo Humano, 19:25hs Dinosaurios, 20:45hs Queen y 21:30hs Soda Stereo, siendo esta última la función final de cada jornada.

Cada función contará con una capacidad aproximada de 90 personas, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

La propuesta está pensada para niños, jóvenes y adultos, combinando entretenimiento, ciencia, cultura y tecnología en un espacio gratuito para compartir en familia.

Desde la organización invitan a todos los vecinos a acercarse y vivir esta experiencia única que forma parte de las actividades impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani para promover el acceso gratuito a propuestas educativas, recreativas y culturales durante el receso invernal.