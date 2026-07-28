La Liga Santiagueña confirmó la programación de las revanchas de los cuartos de final

Los cuatro encuentros se disputarán el viernes debido a las elecciones municipales del próximo domingo.

Hoy 15:54

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este martes la programación de los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Anual, que se disputarán íntegramente este viernes.

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La jornada fue adelantada debido a las elecciones municipales que se desarrollarán en la provincia el próximo domingo 2 de agosto.

La actividad comenzará a las 15, cuando Vélez de San Ramón reciba a Independiente de Fernández. La serie se encuentra igualada luego del empate 1-1 registrado en el encuentro de ida disputado en la “Capital del Agro”.

Desde las 15.30, Unión Santiago será local ante Estudiantes en el estadio Roberto “Tito” Molinari. El Tricolor llegará con ventaja tras imponerse por 2-1 en el primer partido.

A las 16, Central Córdoba recibirá a Atlético Forres en el estadio Alfredo Terrera. El Ferroviario deberá revertir la derrota 1-0 sufrida en la ida, mientras que el equipo de la “Capital del Tomate” intentará sostener la diferencia y avanzar a semifinales.

La jornada se cerrará desde las 22, cuando Central Argentino enfrente a Agua y Energía en el estadio Osvaldo Juárez, en La Banda. El Albo buscará aprovechar la ventaja obtenida tras ganar 2-0 en el primer duelo.

La programación completa

15.00: Vélez de San Ramón vs. Independiente de Fernández.

Resultado de ida: 1-1.

15.30: Unión Santiago vs. Estudiantes, en el estadio Roberto “Tito” Molinari.

Resultado de ida: Unión Santiago ganó 2-1.

16.00: Central Córdoba vs. Atlético Forres, en el estadio Alfredo Terrera.

Resultado de ida: Atlético Forres ganó 1-0.

22.00: Central Argentino vs. Agua y Energía, en el estadio Osvaldo Juárez.

Resultado de ida: Central Argentino ganó 2-0.

Todos los encuentros se disputarán exclusivamente con la presencia de público local.