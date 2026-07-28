Ramiro Petros vuelve a prisión: le revocaron el arresto domiciliario tras el incendio en el Edificio Belgrano

El juez Héctor Salomón dispuso que el imputado sea trasladado de inmediato a una unidad de detención. La medida se conoció después del siniestro que destruyó el departamento donde cumplía la prisión domiciliaria.

Hoy 14:58

El empresario Ramiro Agustín Petros volverá a prisión luego de que la Justicia resolviera revocarle el beneficio del arresto domiciliario que venía cumpliendo en un departamento del Edificio Belgrano, ubicado sobre avenida Belgrano, de esta Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó desde Radio Panorama, la medida fue dispuesta por el juez de Control y Garantías de Capital, Dr. Héctor José María Salomón, el mismo magistrado que anteriormente le había concedido la modalidad de prisión preventiva domiciliaria.

La resolución ordena el traslado inmediato de Petros a una unidad de detención, tras hacer lugar al planteo de la Fiscalía, que pidió revisar las condiciones bajo las cuales el imputado cumplía la medida cautelar.

Uno de los puntos centrales fue un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense, que concluyó que Petros ya no presentaría el cuadro clínico excepcional que había motivado el arresto domiciliario. De acuerdo con ese dictamen, el imputado se encontraba lúcido, orientado, con signos vitales normales y con una hipertensión leve controlada mediante medicación.

A esto se sumó el grave incendio registrado durante la madrugada de este martes en el departamento que Petros compartía con su pareja, la abogada Moira Curi, en el octavo piso del edificio. El siniestro provocó momentos de extrema tensión y obligó a evacuar a vecinos de distintos pisos.

Te recomendamos: El empresario Ramiro Petros vivía en el departamento que fue consumido por las llamas

De acuerdo con los primeros datos, el fuego habría comenzado en la misma habitación en la que ambos estaban durmiendo. Se trata de un espacio amplio y con pérdidas totales, situación que habría demorado las tareas periciales para determinar con precisión cómo se inició el foco ígneo.

El edificio cuenta con alrededor de 50 departamentos, la mayoría habitados por familias, por lo que la situación generó fuerte preocupación entre los residentes. En medio del operativo, una mujer del quinto piso debió ser evacuada y trasladada al hospital tras sufrir un cuadro de descompensación.

Los vecinos serán citados a declarar para aportar detalles sobre lo ocurrido y ayudar a reconstruir la secuencia del incendio. En el lugar trabajaron bomberos, personal policial, servicios de emergencia y peritos.

La resolución judicial remarca que el incendio será investigado en un expediente independiente y que la medida no implica atribuir responsabilidad penal a Petros por ese hecho, ya que rige el principio de inocencia.

Sin embargo, el juez sostuvo que el inmueble dejó de reunir las condiciones mínimas de seguridad para que el imputado continúe cumpliendo allí el arresto domiciliario. Por ese motivo, dispuso que la prisión preventiva siga en un establecimiento de detención, con la atención médica que eventualmente requiera.

Horas antes, Petros había hablado con Radio Panorama y aseguró sentir temor por su seguridad. “Es muy raro lo que pasó, tengo miedo que me maten”, expresó, al referirse al incendio que destruyó el departamento.

Te recomendamos: Ramiro Petros: "Es muy raro lo que pasó, tengo miedo que me maten"

La Justicia continúa ahora con dos líneas de trabajo: por un lado, la ejecución del traslado de Petros a una unidad de detención; y por otro, las pericias y testimonios que buscarán esclarecer qué ocurrió dentro del departamento del octavo piso del Edificio Belgrano.