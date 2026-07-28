Nediani acompañó las finales del Torneo de Fútbol Infantil en el barrio La Fraternidad

El jefe comunal destacó el compromiso de los organizadores, profesores y familias que hacen posible este tipo de iniciativas.

Hoy 15:50

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó de la jornada de cierre del Torneo de Fútbol Infantil, que se desarrolló en el barrio La Fraternidad y reunió a decenas de niños, familias y equipos barriales en una verdadera fiesta del deporte.

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Durante el encuentro, el jefe comunal acompañó a los pequeños deportistas y encabezó la entrega de trofeos y reconocimientos a los equipos participantes, destacando el compromiso de los organizadores, profesores y familias que hacen posible este tipo de iniciativas.

En la oportunidad, Nediani reafirmó el acompañamiento del municipio al deporte infantil como una herramienta fundamental para la formación de valores, la inclusión social y la promoción de hábitos saludables, resaltando la importancia de generar espacios de recreación y contención para niños y niñas de todos los barrios de la ciudad.

Desde la Municipalidad de La Banda se continúa fortaleciendo este tipo de propuestas deportivas que fomentan el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia, acompañando a las instituciones y organizaciones barriales que impulsan actividades destinadas al crecimiento y desarrollo de las infancias.