“Estoy muriéndome por dentro”: el pedido de una madre que no ve a su hija desde hace casi cuatro meses

La mujer, de apellido Guzmán, contó su situación en la Primera Edición de Noticiero 7 y sostuvo que realizó denuncias y presentaciones para avanzar con una revinculación.
Una mujer de apellido Guzmán hizo público su pedido en la Primera Edición de Noticiero 7, donde aseguró que desde hace casi cuatro meses no ve ni tiene contacto con su hija.
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Según contó, la situación comenzó luego de que el padre de la niña se la llevara, y desde entonces afirma que no pudo volver a comunicarse con ella. La mujer evitó brindar mayores detalles por tratarse de una menor de edad y de una causa en trámite.
“Hace tres meses que no sé nada de mi hija. Tengo mucha impotencia porque he hecho todo, tengo todas las denuncias correspondientes”, expresó durante la entrevista.
Guzmán sostuvo que su abogado realizó las presentaciones necesarias, pero que hasta el momento no obtuvo una respuesta concreta. También señaló que pidió medidas para poder avanzar con una revinculación.
“Mi abogado ha presentado todo y ni aún así obtuvimos respuestas”, manifestó.
En su relato, la mujer también mencionó que la falta de contacto afecta emocionalmente a toda su familia. “Estoy muriéndome por dentro porque no sé nada de mi hija. Mi familia está sufriendo”, afirmó.
Además, aseguró que no mantiene ningún tipo de comunicación con el padre de la niña y que también se encuentra impedida de contactarla por teléfono. “Me ha bloqueado del celular de mi hija, también a mi otra hija la ha bloqueado, impidiendo todo contacto”, dijo.
La mujer remarcó que el paso del tiempo profundiza su angustia y pidió una respuesta urgente de las autoridades intervinientes. “No tengo palabras para explicar, es una desesperación. No sé qué hacer y ahora en agosto ya va a ser cuatro meses que no sé nada de mi hija”, expresó.