Hijo de víctima de femicidio clama por justicia en La Silleta

El hijo de Viviana Vilte, víctima de femicidio en La Silleta, demandó justicia tras la brutal agresión que sufrió su madre por parte de su pareja.

Hoy 16:52

El pasado viernes, Viviana Vilte fue asesinada en su hogar en La Silleta, un caso que ha conmocionado a la comunidad. Su hijo, con la voz quebrada por el dolor y la indignación, reveló detalles escalofriantes sobre el ataque.

Según su relato, la mujer fue víctima de extrema violencia por parte de su pareja, quien le propinó múltiples puñaladas. "Mi madre fue asesinada por su pareja. Le propinó varias puñaladas en el cuerpo y en uno de sus brazos encontraron cortaduras como signos de defensa", expresó en declaraciones a La Llave del Portal.

La autopsia confirmó la brutalidad del ataque, revelando que Viviana recibió más de 40 puñaladas con un cuchillo de grandes dimensiones, lo que pone de manifiesto la gravedad del femicidio. Además, los forenses identificaron lesiones defensivas en uno de sus brazos, lo que sugiere un intento por protegerse.

La relación entre la víctima y el acusado se extendió por cinco años, durante los cuales, aunque no existieron denuncias previas de violencia de género, el hijo de Viviana indicó que enfrentaron varios episodios conflictivos.

La investigación está siendo conducida por la Unidad de Femicidios, donde la fiscal María Luján Sodero Calvet ha imputado al hombre de 55 años por homicidio triplemente calificado por el vínculo, la mediación de violencia de género y el ensañamiento.

Durante la audiencia, el acusado decidió no declarar, y el juez accedió al pedido de la Fiscalía, ordenando su prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación.

El hijo de la víctima concluyó con firmeza: "Vamos a exigir que se haga justicia por mi mamá", reafirmando su compromiso en la búsqueda de justicia tras este devastador femicidio.