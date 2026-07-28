Cuántos kilómetros recorrerá Sarmiento en la segunda fase del Torneo Federal A

Sarmiento de La Banda ya conoce el exigente recorrido que deberá afrontar durante la segunda fase del Torneo Federal A 2026. En total, el conjunto dirigido por Víctor Riggio acumulará aproximadamente 7.278 kilómetros en sus cuatro compromisos como visitante.

El Profe integrará la Zona A de la Fase Campeonato y quedará libre en la primera fecha. Su debut será ante Bartolomé Mitre de Posadas, en un viaje de ida y vuelta que representará unos 1.902 kilómetros.

Luego de recibir a Sol de América de Formosa, Sarmiento afrontará su segunda salida para enfrentar a Douglas Haig de Pergamino. Ese traslado tendrá una extensión total estimada de 1.828 kilómetros.

El viaje más largo será a Chivilcoy

Después del encuentro como local frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, el conjunto bandeño realizará el recorrido más extenso de esta etapa.

Por la sexta fecha visitará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, en un viaje que totalizará aproximadamente 2.024 kilómetros.

La última presentación fuera de La Banda será ante San Martín de Formosa, luego de recibir a 9 de Julio de Rafaela. Ese traslado sumará otros 1.524 kilómetros.

Los kilómetros que recorrerá Sarmiento

Posadas: 1.902 kilómetros.

1.902 kilómetros. Pergamino: 1.828 kilómetros.

1.828 kilómetros. Chivilcoy: 2.024 kilómetros.

2.024 kilómetros. Formosa: 1.524 kilómetros.

El Profe cerrará la segunda fase como local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. De esta manera, completará un recorrido total de 7.278 kilómetros durante sus cuatro viajes.

La clasificación en el cuarto puesto le permitió evitar la Zona B, donde debía enfrentar traslados todavía más extensos hacia ciudades de Mendoza, Río Negro, Buenos Aires y Córdoba.