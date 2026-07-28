Fuerte rechazo del sector editorial al intento del Gobierno nacional de derogar la Ley del Libro

Referentes del sector editorial y librero de Santiago del Estero expresaron su preocupación en diálogo con Noticiero 7 y advirtieron que la medida favorecería a las grandes cadenas, en perjuicio de las librerías independientes y los lectores.

Hoy 15:00

La intención del Gobierno nacional de derogar la Ley 25.542, conocida como Ley del Libro, generó un fuerte rechazo entre editoriales y librerías de todo el país, que advirtieron sobre las consecuencias que tendría la medida para el mercado editorial, los pequeños comercios y los propios lectores.

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En diálogo con Noticiero 7, Andrés Acuña, representante del sector editorial, explicó que la normativa no implica subsidios ni erogaciones para el Estado, sino que regula el precio de venta de los libros para garantizar igualdad de condiciones entre todos los actores del mercado.

"Es una ley que no recibe ningún subsidio del Estado. Lo único que hace es contemplar y regular el precio general de los libros para proteger tanto a las editoriales como a las librerías", señaló.

Acuña explicó que el precio de cada libro es fijado por la editorial y debe ser respetado por todos los puntos de venta del país. Según indicó, este sistema evita la competencia desleal y permite que tanto grandes como pequeñas librerías comercialicen los ejemplares en igualdad de condiciones.

"Todos venden al mismo precio y todos tienen exactamente la misma ganancia. Nadie pasa por encima del otro", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que una eventual derogación afectaría principalmente a las librerías de barrio e independientes, que no cuentan con el poder de compra de las grandes cadenas comerciales.

"Las grandes cadenas van a poder capitalizar mucho más la compra y se perderá esa democratización de la venta de los libros", advirtió.

Por su parte, Marcos Vizoso, referente del sector librero, aseguró que existe un amplio consenso para defender la vigencia de la Ley del Libro.

"El 80, el 90 o incluso el 100% de las librerías del país estamos defendiendo esta ley", afirmó.

Vizoso recordó que la norma, sancionada en 2001, garantiza un precio unificado para todo el territorio nacional, lo que permite que un lector pague el mismo valor por un libro tanto en Santiago del Estero como en Buenos Aires o cualquier otra provincia.

"Eso también protege al lector, porque evita que el precio pueda ser manipulado según la región", explicó.

Asimismo, destacó que las librerías del interior deben afrontar mayores costos logísticos por el transporte de los libros, pero aun así mantienen los mismos valores gracias al régimen vigente.

El librero advirtió que, si se elimina la ley, las grandes superficies podrían adquirir enormes volúmenes de títulos de alta demanda, ofrecer descuentos difíciles de igualar y sumar promociones con entidades bancarias, dejando en desventaja a los pequeños comercios.

"Las pequeñas librerías no están en condiciones de competir con ese tipo de descuentos o financiaciones", señaló.

Finalmente, Vizoso convocó a editores, libreros y lectores a defender la legislación vigente al considerar que constituye una herramienta para proteger la cultura y garantizar el acceso equitativo a los libros en todo el país.

"Queremos que el libro se defienda, que la cultura nacional sea protegida. Esta ley beneficia a todos y por eso pedimos que no sea derogada", concluyó.