Detienen a cinco personas en intento de robo a escuela de Jujuy

La policía detuvo a cinco personas, incluyendo cuatro menores, tras un intento de robo en la Escuela Belgraniana de Campo Verde, gracias a la rápida intervención tras el aviso de vecinos y las cámaras del 911.

Hoy 14:35

Un operativo policial reciente resultó en la detención de cinco personas que intentaban ingresar por la fuerza a la Escuela Belgraniana, situada en el barrio Campo Verde de Jujuy. El incidente se produjo en horas de la madrugada, cuando los sospechosos causaron daños en las puertas de acceso al edificio educativo con la intención de entrar.

Entre los detenidos se encuentran cuatro menores de edad y un joven de 21 años. Las autoridades han indicado que el caso ha sido transferido a la Comisaría Seccional 50, con la intervención del Ministerio Público de la Acusación.

Según los informes, la colaboración de los vecinos de la zona, junto con el monitoreo de las cámaras del sistema 911, permitió que el personal policial llegara de manera oportuna al lugar y detuviera el intento de robo antes de que los intrusos pudieran alcanzar su objetivo.

Después de la intervención policial, se notificó a las autoridades de la institución educativa, que formalizaron la denuncia correspondiente el mismo día del incidente. A pesar de los daños causados en los accesos, la policía destacó que los sospechosos no lograron sustraer ningún elemento del interior del establecimiento escolar.

Los cinco detenidos están ahora a la espera de las directrices del Ministerio Público de la Acusación, que deberá determinar los próximos pasos en la causa, considerando especialmente que la mayoría de los implicados son menores de edad. La investigación continúa bajo la supervisión de la Comisaría Seccional 50 y la fiscalía pertinente, con el objetivo de establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos y reconstruir los hechos que llevaron al intento de ingreso al colegio.