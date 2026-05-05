De Las Termas al mundo | Santi Muk inicia su primera gira internacional y afirma: “Es un sueño cumplido”

El artista santiagueño recorrerá América y Europa con shows acústicos y funciones agotadas. En diálogo exclusivo con Diario Panorama, habló de su crecimiento, su vínculo con su ciudad natal y su deseo de llevar su música a Santiago del Estero.

Hoy 12:13

Por Álvaro Cortez | Video: Daiana Ríos

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Hay historias que no se explican solo con números, reproducciones o escenarios. Hay historias que se sienten. Y la de Santi Muk (25) es una de ellas. Nacido en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, con una guitarra como refugio y la sensibilidad como motor, hoy atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera: el anuncio de su primera gira mundial, un paso que no solo marca crecimiento, sino también una confirmación íntima de todo lo que alguna vez soñó.

En diálogo exclusivo con Diario Panorama, El Portal Líder en Información, el artista no duda en poner en palabras lo que significa este presente: “Es un sueño cumplido poder tener la posibilidad de viajar a otros países y conocerlos con mi música como bandera. Es realmente un sueño cumplido”, expresa, con la misma honestidad con la que construyó su camino.

— Primera gira mundial… ¿cómo estás viviendo este momento y qué cambió en estos últimos años?

— Es un sueño cumplido poder tener la posibilidad de viajar a otros países, conocerlos con mi música como bandera. Es realmente un sueño cumplido. Y también, después del año pasado que hice todo a dúo con Zenón, con un amigo con el que sacamos mucha música, volver a tener este lugar para mí y para mis canciones me reconforta un montón.

En estos últimos años cambió mucho mi mentalidad y mi modo de trabajo. Antes era un hobby que se estaba profesionalizando, y ahora siento que está todo mucho más profesional, con un equipo más ensamblado y una dirección más clara.

— ¿Cómo recuerdas tu primer álbum y lo que vino después en tu carrera?

— Ese álbum (le tengo miedo a las alturas) lo recuerdo con mucho cariño y orgullo. Lo pensaba como un álbum de fotos, algo a lo que después voy a volver para ver qué me pasaba en ese momento, pero a través de canciones. Y siento que quedó muy bien plasmado.

Después, en paralelo, tocar en escenarios como Cosquín Rock o Lollapalooza fue un pico muy lindo en mi carrera, que también me dio perspectiva sobre cómo trabajar las cosas. Y lo que hicimos después con Zenón fue distinto: más desde el juego, para volver a conectar con por qué hago música.

— ¿Qué te espera en esta gira y cómo se viene ese recorrido?

— A fin de mes estoy en México, en Chile, después voy para Perú, Uruguay y más adelante en octubre viajo a España. Voy a volver a Barcelona y Madrid, pero también a lugares nuevos como Málaga y otros que todavía estamos definiendo.

Además, voy a recorrer el sur, como Bariloche y Neuquén, y la idea también es ir al norte: quiero ir a Santiago, quiero ir a Tucumán.

— ¿Cómo se manejan las expectativas y la elección de las ciudades, teniendo en cuenta que ya hay shows agotados?

— Uno se fija mucho en redes, en Spotify, en dónde hay público, y también confía en que la música le va a llegar a la gente. Igual, vender entradas cuesta en todos lados, no importa el país.

Algo que hablamos mucho con mi equipo es que la mejor manera de generar público es el cara a cara. Ir, cantar y compartir. No importa si son 5, 10 o 500 personas, hay que llevarles las canciones con el mismo amor con el que ellos las reciben.

— ¿Qué significa hoy para vos salir de Argentina con tu música?

— Es algo re loco. Sea en Argentina o afuera, ir a un lugar y encontrar gente que conoce tus canciones es algo que no doy por hecho. Y tampoco quiero darlo por hecho.

Hoy todo es muy de pantalla, entonces cuando tenés gente al frente que te escucha, te das cuenta de que tu música los interpela. Eso es muy profundo. Y poder viajar y conocer otros países con esa premisa es muy fuerte, es un sueño cumplido.

Santi en diálogo con Diario Panorama

— En este crecimiento, ¿qué es lo más difícil?

— Lo que más me cuesta es tener claro qué mensaje quiero dar. Compongo todo el tiempo, de muchos géneros, con distintas ideas, pero ahora que estoy trabajando en el nuevo disco estoy tratando de definir desde dónde quiero hablar y qué quiero transmitir.

— ¿Cómo es tu vínculo con Las Termas estando en Buenos Aires?

— Las Termas están siempre presentes. Ahora vivo con mi hermano y eso hace que la casa se sienta como hogar.

Además, siempre que conozco a alguien nuevo se dan cuenta por la tonada que no soy de Buenos Aires. Y yo siempre digo con orgullo que soy termeño y santiagueño. Estoy dos semanas acá y ya quiero volver. Es un orgullo enorme ser de donde soy y poder llevar ese lugar conmigo.

— ¿Sientes que representas a Santiago del Estero en tu música?

— Sí, depende del show, pero hay momentos donde eso está muy presente. Tengo una canción que se llama “Termas”, donde hablo de la bandera santiagueña, y ahí está todo lo que soy.

En los shows acústicos me gusta explicar esas cosas, porque hay palabras o referencias que quizás alguien de otro lugar no entiende. Y también siento que llevo el acento de las Termas conmigo. Eso me representa mucho.

Santi junto a su familia, en la previa de su show en el Lollapalooza

— ¿Cómo te estás preparando para la gira?

— Es una gira bastante desnuda, con la guitarra y las canciones al frente. No hay tanta preparación en ese sentido, más que la logística.

En paralelo estoy trabajando en el disco nuevo, que va a ser el plato fuerte del año. La gira también sirve para cerrar una etapa, porque el disco anterior no lo pude girar, entonces quería llevar esas canciones al público antes de lo que viene.

— ¿Cómo manejas las colaboraciones y el crecimiento en la industria?

— Estoy muy abierto a colaborar, pero siento que todo llega a su tiempo. Cuando alguien que admirás te reconoce, es una palmadita en la espalda que te dice que vas bien, pero hay que seguir trabajando.

No hay que adelantarse ni fantasear demasiado, sino entender en qué momento de la carrera estás y qué cosas tenés que seguir construyendo.

— ¿Sigues trabajando de manera independiente?

— Sí, sigo independiente, ampliando de a poco el equipo. Y si en algún momento aparece la posibilidad de firmar con una discográfica, está buenísimo, pero creo que no hay que apurarse.

Primero hay que construir bases sólidas, armar tu equipo, tu identidad. Lo importante es tener el foco en la música y en el mensaje, y que las demás cosas lleguen con el tiempo.

— ¿Qué mensaje le dejas a los santiagueños que están empezando?

— Primero, que busquen siempre su mejor versión, que se perfeccionen en lo que hacen. Segundo, que se animen a exponerse, aunque sientan que todavía no está perfecto.

Y tercero, que colaboren, que no se encierren. Que busquen gente que los inspire y aprendan de otros.

Y algo que para mí es clave: tu mejor obra todavía no la hiciste. Está más adelante. Lo importante es construir, paso a paso.