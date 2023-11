“Santi Muk”, el joven santiagueño que llevará su música al Lollapalooza y al Cosquín Rock

Exclusivo de Diario Panorama | La magia de Las Termas, la humanidad de Santiago del Estero y los detalles de cómo -con su esencia- supo abrazar el éxito que lo posicionó como uno de los artistas emergentes de la música en Argentina.

Por Álvaro Cortez | Soñador, aventurero y visionario son algunos de los calificativos que definen a este joven artista santiagueño. Nacido en la ciudad de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) como Santiago Mukdise, creció con un vínculo cercano a la música -entre danzas e instrumentos- y rodeado de folclore, un género que en ese tiempo no comprendía y que -con humildad- descubrió en él un mundo de múltiples aprendizajes. En una entrevista íntima y exclusiva, le contó a Diario Panorama detalles de la historia de ese “changuito termeño” que nunca dejó de creer en sí mismo y que en 2024 se subirá a los escenarios del Lollapalooza y Cosquín Rock: “Santi Muk”.

“Hago música desde muy chico, siempre escribí canciones y eso me atravesó de una manera muy sensible porque era un lugar donde podía descargarme y a la vez encontrarme”, comenzó revelando. “En Santi Muk encontré un nombre… es la parte que destiné para ser visible y también refugiarme… es quien soy, es mi esencia de siempre y lo que yo decido mostrar”, así se definió ante El Portal Líder de Información.

SANTI, LAS TERMAS Y LA MÚSICA

Consultado por su vínculo con el mundo de la música, Santi Muk habló -visiblemente emocionado por los recuerdos- de su infancia en Termas de Río Hondo y contó que estuvo relacionado al folclore y que de pequeño le llamaba la atención el bombo y bailar con los más grandes. A diferencia de esa etapa de su vida, en la adolescencia se vio más atraído por la música internacional y su parte folclórica pasó a segundo plano.

“En ese momento al folclore no lo entendía pero con humildad descubrí un mundo increíble… tiene una sensibilidad y una profundidad en su manera de contar historias y transmitir, que luego de estudiar y vivir de la música entiendo por que conectaba tanto con eso”.

Con el correr de los años se rodeó de música diversa y eso le permitió generar sus propios conceptos. En su casa su mamá escuchaba desde Callejeros hasta Sabina -sumado a sus gustos personales- y en la escuela oía música clásica y folclore.

“Siento que tengo la suerte de ver la música como tal y no como géneros. Yo digo que hago pop, porque todo tiene una melodía popular… pero me divierte la música y dentro de los géneros se puede encontrar muchas herramientas para seguir explorando. Soy un artista independiente, directo y poco metafórico a la hora de escribir, no tengo discográfica y todo lo hice a pulmón”.

UN SALTO AL VACÍO Y DOS CONCEPTOS CLAVES

Una serie de momentos fue el pilar clave en el que Santi Muk se apoyó para brindar detalles de cómo y cuándo decidió ir por sus sueños y enfrentar un futuro en la música con final totalmente incierto.

A sus 6 años comenzó a tomar clases de guitarra. A los 12 ingresó a la Escuela Superior Provincial de Educación Artística Nº 3 (ESPEA) y desde allí avanzó a paso firme con la formación de bandas con amigos: rock, cumbia y composiciones propias.

Tras salir de la secundaria, se instaló en la provincia de Tucumán para estudiar economía ante su “miedo por la música”. Según contó, le iba bien pero “en medio del proceso de estudio -para rendir un exámen final- agarré la guitarra para distenderme, grabé un cover y lo compartí en las redes”.

“En ese momento lo etiqueté a Marco Mares -cantante mexicano autor de la canción que interpretó- y me sorprendió su respuesta, su halago y su vida… no era multimillonario pero hacía lo que ama”, expresó y dijo que “ese fue el momento en el que me replanteé continuar estudiando”.

“Hablé con mamá y se sorprendió de mi elección por la economía porque siempre me vio potencial para la música. En cambio mi papá me dijo que debía estudiar economía y tener la música como hobbie porque cuando pasa a ser tu trabajo se vuelve complicado”, contó Santi Muk y agregó que a raíz de esas palabras nació una forma de vida que aún lo acompaña: “Si yo le pongo esfuerzo a lo que quiero, va a salir”.

Una vez fuera de economía se mudó a Córdoba, donde estudió composición en la Universidad Nacional (UCA) y producción en La Colmena. Instalado en esa provincia, fue entonces cuando surgió otro desafío por parte de un amigo que le dijo: “Hasta que no saques música propia no te voy a tomar en serio”.

Ante la idea de no pedirle dinero a sus padres, aprendió a producir y con tan solo un micrófono, una placa y una computadora nació su primera canción que salió a la luz en medio de una estrategia personal: en sus redes sociales expuso “si llega a los 1000 MG la comparto”. Finalmente alcanzó las 10.000 reproducciones en Spotify en una semana. De esta manera, nunca más paró y nació otra forma de vida que aún lo acompaña: “No voy a poner excusas y lo voy a hacer”.

DE ESTUDIAR ECONOMÍA AL NICETO: SU PRIMER SHOW

Santi Muk en Niceto Club

Completamente alejado de la economía, el camino de Santi Muk avanzó impulsado por su convicción. En la entrevista con Diario Panorama, el joven oriundo de la ciudad spa recordó la primera vez que se subió a un escenario -a los 6 años- y eso le dió el pase directo para hablar de lo que significó su primer recital propio en Niceto Club.

“Es uno de los escalones en el camino de los músicos y el 27 de mayo de 2023 tuve ahí mi primer show, el más importante para mí. Fue salir a vender 1.000 entradas -la capacidad completa- y decir ´soy solo yo, no hay nadie más´ y lo mejor llegó con el sold out”, contó emocionado.

Santi Muk en Niceto Club

En este sentido, el cantante y productor destacó la participación de su banda y de los invitados. Además, se refirió a su reacción al ver trabajando a 20 personas para ese proyecto. “Siempre hice música y de repente que eso genere trabajo es una locura”, expresó y recordó los tiempos en los que la autogestión era trascendental en la previa de cada show.

PRÓXIMA PARADA: LOLLAPALOOZA Y COSQUÍN ROCK

“Siempre supe que eran cosas que me iban a pasar y es un orgullo llevar la bandera de Termas y de Santiago”, así comenzó a referirse Santi Muk a la magnitud de lo que conlleva formar parte de dos mega festivales como lo son el Lollapalooza y Cosquín Rock.

Consultado por ambas posibilidades, el músico contó que se dió “gracias a que le puse amor al proyecto y mucha gente se acercó con buenas intenciones”. Seguidamente ahondó en detalles y dijo que tras ser telonero de dos shows de la banda australiana "5SOS" en el Luna Park, los organizadores de esos recitales fueron quienes lo convocaron.

Santi Muk en el Luna Park

“Me dijeron ´es un lujo trabajar con ustedes todo el tiempo dan lo mejor´ y pienso que esas son las cosas que a uno lo conducen”. Ante esto, también expresó que define a ambas oportunidades como “premios y mimitos muy hermosos” pero destacó que tiene en claro que son “premios para ayer” porque son cosas por las que ya se trabajó.

“Lo agradezco eternamente porque ver mi nombre a la par de Slash o Blink-182 es una locura, gracias. Tampoco me enrosco demasiado porque eso no es todo, hay que seguir trabajando, la música me sigue atravesando y no lo hago solo por eso, pero sé que son picos dentro de una línea constante”.

En base a la impronta de un espectáculo propio, y lo que podrá ver el público en ambos festivales, Santi Muk contó que “implica una renovación del show, del setlist y la puesta en escena” y reveló que trabaja en su primer disco con la idea de lanzarlo en alguna fecha cercana para poder presentarlo en esos dos grandes escenarios.

“Vamos a ser una banda de loquitos enamorados de la música. Vamos a dar lo mejor de nosotros, porque tenemos la suerte de que nuestros niños interiores nos llevaron a tocar en muchos escenarios y quienes tienen que disfrutar ese día van a ser esos niños… y para los que vayan, van a ver gente que ama la música haciendo música que ama”

En un clima de felicidad y tranquilidad, dijo que, junto al equipo, lo que más los motiva es “tener la excusa de viajar juntos, de ir a ver otras bandas y disfrutar la experiencia”.

DISCO, GIRA NACIONAL Y UN ANHELO CON SU CIUDAD NATAL

Viviendo plenamente de la música con los ingresos que le genera su proyecto y con producciones extra -algo que el Santi más chico no lo podría creer- el joven termeño contó que pudo ahorrar y eso le permitió armar un estudio de música en su casa de Buenos Aires, desde donde trabaja en su primer disco.

“El camino me encontró con gente talentosa con quien comparto este proceso del disco, desde casa, con amor y confiando en la música. Hablamos de que va a estar nominado a los Premios Gardel o los Latin Grammy, uno sueña y se divierte al pensarlo… pero no lo hago por eso, lo hago porque el proceso es lo más”.

Ante esto contó que “hay canciones honestas” que lo representan y definió al disco como una obra que “relata su historia”, algo con lo que la gente puede llegar a identificarse por “la vulnerabilidad que presenta”.

Consultado por la posibilidad de un tour tras el lanzamiento de su nueva música, le reveló a Diario Panorama que -aunque no hay nada en concreto- está planificando una gira para el próximo año y se sinceró con un deseo: “Me encantaría hacer un recorrido por todo el país y tener el cierre en el Centro Cultural “Gral. San Martín” de Termas”.

LA MAGIA DE LA CIUDAD TERMAL

Respecto a la añoranza de su tierra natal, abrió su corazón para contar que lo que más extraña de Santiago es el lago de Termas y la calificó como “su parte más importante” porque cuando estaba aburrido se subía a su bici que lo encaminaba a tomar mates o tocar la guitarra en la naturaleza de ese lugar.

En la oportunidad también recordó “los domingos en familia”, un día que en el norte “se vive hermoso y compartiendo”. “Tengo la suerte de volver seguido. A mis amigos les hablo siempre de Termas, pudieron conocer y quedaron enamorados… tiene una magia y soy muy afortunado de que sea mi hogar”.

Seguidamente también se refirió -en un contexto más generalizado- a los santiagueños, a quienes definió como “caraduras y simpáticos”, algo que juega a su favor y los caracteriza. “Tenemos una humanidad muy linda, hay algo de la crianza que se siente a la hora de convivir con gente de otro lado”.

Cabe destacar que la ciudad, del spa termal más grande de Latinoamérica, fue el escenario donde nació su segunda canción: “Besos, Limón y Miel”. Producida, mezclada y masterizada por él - con un presupuesto casi nulo- el single alcanzó más de 5.000.000 de streams combinados.

“Siento que es la canción más genuina que tengo por su proceso. Hicimos el video en 3 días y no hubo tiempo de pensar en nada, ni siquiera en los disgustos. Fue 100% grabado en Termas. Pusimos un sillón en mi habitación y convocamos a mi familia para que aparezca. Hoy la escucho y no me gusta como suena, pero es genuina y a la gente le gustó”.

SIMPLEMENTE SANTI

Sobre el cierre, el joven apasionado de la música habló de sus referentes y destacó a diversas personas por los roles que ocuparon a lo largo de su camino. En relación al trabajo, nombró a su abuela Mercedes a quien considera “un sinónimo de constancia y crecimiento” y también a sus padres, Jorge y Florencia, porque confiaron en él y le dieron “la seguridad ante mi don y la oportunidad para aprovecharlo”.

En el mundo musical, Santi contó que “la vida fue muy astuta de poner a Gabriel Perea en mi camino… mi profe de guitarra y mentor que experimenta la música de una manera muy hermosa”. Además, se consideró fan de Ed Sheeran, John Mayer y Raly Barrionuevo de quien “fue hermoso descubrir su universo”.

Finalmente, abrió su corazón -tras ser consultado por cómo define el éxito y la felicidad- y expresó cómo se siente con lo logrado. “El éxito es sentirse orgulloso del día a día, de que lo que hagas sea con amor y con responsabilidad”.

“La felicidad es que mi mamá venga llorando cada vez que termino de tocar y que mi viejo -que me decia que tenia que ser economista y tener la música de hobbie- me tire una sonrisa y me diga ´bien ahí´. Tener amigos talentosos que me llamen para ser parte de sus proyectos y compartir con gente que amas, eso también es la felicidad, al igual que tener un propósito que te desafíe a encontrar lo inherente dentro tuyo y gozarlo”.

“Soy feliz y exitoso. Miro siempre para atrás y siempre lo fui. Tuve la seguridad de que las cosas me iban a suceder y quedó demostrado en un line up. Es importante confiar en uno y amar lo que uno hace”, cerró y se despidió.