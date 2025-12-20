La Municipalidad celebró el Día Nacional del Tango en plaza Libertad con un encuentro musical

El espectáculo forma parte de una política cultural que la Municipalidad viene llevando a cabo con la finalidad de acercar a los vecinos de forma libre y gratuita el acceso del patrimonio cultural de la provincia.

Hoy 23:18

Organizado por la Municipalidad de la Capital, se llevó a cabo en la retreta de plaza Libertad, el Encuentro por día nacional del tango con la presentación de cantantes y academias de baile local, que tuvo el acompañamiento del público.

La apertura estuvo a cargo del director de Cultura, Francisco Avendaño quien transmitió el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y agradeció a los vecinos por compartir este evento donde se recuerda la figura de Carlos Gardel y donde se puede disfrutar a los mayores exponentes de éste género musical de la provincia.

Allí también destacó que, el espectáculo forma parte de una política cultural que la Municipalidad viene llevando a cabo con la finalidad de acercar a los vecinos de forma libre y gratuita el acceso del patrimonio cultural de la provincia y donde se destacan las figuras de los baluartes santiagueños como Homero Manzi y Argentino Ledesma.