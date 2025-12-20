Wanda Nara vende ropa usada y genera polémica por los precios

La empresaria lanzó la venta de prendas de su guardarropa personal y los valores despertaron críticas en redes sociales.

Wanda Nara volvió a generar polémica en las redes sociales. Esta vez, la conductora de televisión causó indignación tras mostrar en su cuenta de Instagram que vende algunas de sus prendas más exclusivas a precios insólitos.

La empresaria no dudó en armar un nuevo negocio, que compartió en sus historias de Instagram. Se trata de “Wanda Shop”, la tienda virtual de la mediática en la que los usuarios pueden comprar, a valores elevados, su indumentaria más top.

Todo indica que Nara decidió desprenderse de la ropa que tenía guardada sin uso en su vestidor y ponerla a la venta para que otros puedan aprovecharla. A la vez, la iniciativa se enmarca en la moda circular y suma una perspectiva más responsable del consumo, al impulsar la reutilización de artículos de lujo.

De esta manera, la presentadora no solo monetiza las prendas de su vestidor, sino que además se alinea con una corriente que gana cada vez más reconocimiento dentro del mundo fashion. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales fueron los valores de los productos: una polera blanca de Balenciaga, que en el sitio describen como una fusión de minimalismo y lujo contemporáneo, figura con un precio de 5 millones de pesos. La prenda original, sin uso, cuesta 4.290 dólares.

En el detalle del producto, Wanda precisa que es una prenda de cuello alto y corte holgado. Además, señala que se trata de una blusa adaptable, pensada tanto para outfits urbanos como para propuestas más sofisticadas. Esa misma pieza fue lucida por Wanda Nara durante su participación en ¿Quién es la Máscara? (Telefe), en 2022. En la tienda también se ofrece una campera de cuero con brillos que lleva en la espalda la frase “Bad bitch”, en alusión a su hit musical, con un precio que supera el millón de pesos.

“La Kim Kardashian argentina Wanda Nara vendiendo su ropa usada. La megamultimillonaria que puede vivir siete vidas sin laburar. Que lo done“, se quejó una usuaria de X (exTwitter).