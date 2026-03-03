Dictaron prisión preventiva para el acusado de asesinar a Alejandro Ordoñez en el barrio Centenario

La Justicia hizo lugar al pedido de la fiscal Melissa Fadel Pagani y ordenó la medida de coerción contra Martín Rezzoagli, imputado por homicidio agravado por alevosía tras un brutal ataque ocurrido el 25 de enero.

Hoy 23:15

Un violento episodio ocurrido en el barrio Centenario terminó con la vida de Alejandro Ordoñez y derivó en una audiencia judicial clave para el avance de la causa. Este lunes, la juez de Control y Garantías, Carolina Salas, dictó la prisión preventiva por dieciocho meses para Martín Rezzoagli, a quien se le imputa el delito de homicidio agravado por alevosía.

El hecho se produjo el 25 de enero del corriente año, alrededor de las 14 horas, cuando la víctima se encontraba en el umbral de su vivienda, con medio cuerpo en el interior del inmueble y las extremidades inferiores en el exterior. En esas circunstancias, el imputado —quien previamente había circulado por el frente del domicilio— regresó y, con un pedazo de mampostería, lo golpeó a la altura de la cabeza.

De acuerdo con la acusación, tras el primer ataque ambos ingresaron al inmueble, donde el sospechoso continuó agrediéndolo con el mismo elemento contundente hasta asegurarse su deceso.

Durante la audiencia, la fiscal de Circunscripción Capital, Melissa Fadel Pagani, presentó las pruebas reunidas hasta el momento y solicitó la prisión preventiva al considerar que existen riesgos procesales.

La defensa no se opuso al planteo, aunque requirió que la medida se fijara por seis meses.

Finalmente, la magistrada resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que Rezzoagli permanezca detenido con prisión preventiva por el plazo de 18 meses, mientras continúa la investigación.