Una fuerte lluvia cae sobre gran parte de Santiago del Estero mientras persiste el alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada inestable, con lluvias intensas, ráfagas de hasta 70 km/h y posible caída de granizo. El miércoles continuará el tiempo inestable, aunque con leve descenso de la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este martes 3 de marzo de 2026 una jornada marcada por el calor y la inestabilidad en Santiago del Estero, con una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 23, además de altas probabilidades de tormentas fuertes durante todo el día.
Debido a estas condiciones, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.
Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que puedan ser superados de manera puntual en algunas zonas.
Cómo seguirá el tiempo
Para el miércoles, el pronóstico extendido indica un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 31 grados y una mínima de 21, aunque persistirán las probabilidades de tormentas durante toda la jornada, manteniendo el escenario de inestabilidad en la provincia.
Desde el SMN recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fenómenos intensos.