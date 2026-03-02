Ingresar
Donald Trump aseguró que "pronto" tomará represalias por los ataques iraníes a la embajada de Estados Unidos

Tras el incidente, la embajada emitió una notificación de refugio en el lugar para los ciudadanos estadounidenses en Jeddah, Riad y Dhahran. La embajada de Estados Unidos en Riad.

Hoy 23:55
Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump expresó el lunes que Estados Unidos tomaría represalias “pronto” tras el ataque con dos presuntos drones iraníes contra su embajada en la capital saudí, Riad.

En declaraciones a NewsNation, Trump señaló que “pronto sabrán” cómo responderá Estados Unidos, sin dar más detalles, después de que la embajada estadounidense confirmara el ataque con drones, que provocó un incendio limitado y daños materiales menores.

Tras el incidente, la embajada emitió una notificación de refugio en el lugar para los ciudadanos estadounidenses en Jeddah, Riad y Dhahran. La embajada de Estados Unidos en Riad recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita que permanezcan resguardados y eviten desplazamientos.

El ataque a la Embajada de EE.UU. en la capital saudita, Riad, es uno de varios ataques a instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses que han sido objetivo de Irán. CNN informó que la Embajada de EE.UU. en Kuwait también fue atacada el domingo y el lunes.

