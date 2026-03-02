Brian Sarmiento y Yanina Zilli destrozaron a Andrea del Boca por sus actitudes en “Gran Hermano 2026”

Los participantes cuestionaron a la actriz por el trato que recibieron de ella en estos primeros días en la casa.

Hoy 20:19

Brian Sarmiento y Yanina Zilli causaron revuelo en las redes sociales por los comentarios que hicieron en Gran Hermano 2026 (Telefe) en contra de Andrea del Boca.

Los participantes se mostraron indignados con la actriz por las actitudes que tuvo en estos primeros días del reality. Según expresaron, ella tomó el rol de “líder” de la casa.

Entre los fanáticos del programa se viralizó un recorte en el que se lo escucha a Brian justificándose por el tono con el que le habló a Andrea. “No me pongo agresivo. Sino que si vos me vas a hablar así, yo también voy a hablar así”, manifestó.

En ese momento, Yanina lanzó una frase popular que generó risas en medio del debate. “¿Pero quién sos, Andrea del Boca?“, lanzó ella.

Luego, la participante continuó con comentarios lapidarios en contra de la actriz por las actitudes que tuvo con el resto de los jugadores del reality.

“¿Porque hizo esas novelas? Pero pará... Eso es actuación, esto es Gran Hermano. No estás en un estudio de grabación. Esta casa no es tuya“, se quejó Yanina sin filtros.