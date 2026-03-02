Conmoción por joven que se quitó la vida en confusas circunstancias

El hecho ocurrió en el Lote 29, en una zona rural del departamento Taboada. La Justicia investiga las circunstancias y no descarta ninguna hipótesis.

Hoy 10:30

Durante la madrugada de este lunes, un trágico episodio alteró la tranquilidad del paraje La Salamanca, ubicado a unos 36 kilómetros de la ciudad de Añatuya, en el departamento Taboada.

Cerca de la medianoche fue hallado sin vida un joven de 18 años, de apellido Pacheco. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hecho habría ocurrido con un arma de fuego calibre .22, que fue secuestrada para su correspondiente análisis.

En el lugar trabajó personal de la Departamental 13, peritos de Criminalística y una ambulancia municipal, quienes realizaron las tareas de preservación de la escena y recolección de pruebas durante varias horas.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el joven tenía una denuncia previa por un presunto abuso sexual, causa que se encontraba en trámite en la Justicia de Añatuya. No obstante, desde la fiscalía de turno se dispusieron diversas medidas para determinar con precisión la mecánica del hecho y descartar otras hipótesis.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, mientras se aguardan testimonios que permitan reconstruir sus últimas horas.

El caso generó profunda consternación en la comunidad rural, donde familiares y vecinos expresaron su impacto ante lo ocurrido.