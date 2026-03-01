El Presidente llamó a consolidar una alianza estratégica con Estados Unidos y habló de crear “el siglo de las Américas”

En la apertura de sesiones, el Presidente afirmó que el vínculo con Washington debe convertirse en política de Estado, destacó su impacto en la negociación con el FMI y anticipó una ola histórica de inversiones.

Hoy 23:05

En la apertura de sesiones ordinarias, el Presidente sostuvo que la relación con Washington debe transformarse en una política de Estado más allá de su vínculo personal con Donald Trump. Afirmó que la afinidad cultural con EE.UU. fue clave para negociar con el FMI y anticipó una “ola de inversión extranjera” sin precedentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presidente Javier Milei respaldó este domingo la construcción de una “alianza estratégica duradera” con Estados Unidos, al considerar que el vínculo bilateral debe trascender coyunturas políticas y consolidarse como un eje central del rumbo internacional de la Argentina.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario dejó en claro que el entendimiento con Washington “no es solo un acuerdo” circunstancial con el presidente estadounidense Donald Trump, sino un proyecto de mayor alcance. “Todo esto requiere una alianza estratégica duradera y eso estamos construyendo con Estados Unidos”, afirmó.

Según explicó, la base de ese acercamiento está en la afinidad cultural y de valores que, a su entender, comparten ambos países y el continente en general. En esa línea, aseguró que ese alineamiento fue determinante para fortalecer la posición argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Milei sostuvo además que la consolidación de ese vínculo permitirá impulsar la inversión extranjera y generar lo que definió como “la ola de inversión más importante de nuestra historia”, en el marco de un proceso de apertura económica y reformas estructurales.

En uno de los pasajes más resonantes de su discurso, el Presidente parafraseó el histórico lema republicano y lo adaptó a la realidad local: “Make America Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego, y hagamos a Argentina grande nuevamente”.

Con ese mensaje, llamó a transformar el acercamiento con Estados Unidos en una política de Estado sostenida en el tiempo y planteó un horizonte ambicioso: “Tenemos que crear el siglo de las Américas”, enfatizó, al delinear una visión regional que combine integración, inversiones y crecimiento económico.