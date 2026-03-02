Calidad de Vida de la Capital comunicó los barrios en donde se realizarán las fumigaciones

Las autoridades continúan con el programa preventivo.

Hoy 00:50

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios donde trabajará esta semana con su programa preventivo de fumigaciones contra mosquitos y otros insectos.

El lunes será en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv. Duplex), Islas Malvinas (sector Duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viv. Duplex por Víctor Alcorta, Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Amp. independencia, Telefónicos, Parque del Rio I, II y III).

El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareas se realizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves se localizarán los trabajos en los barrios Aeropuerto y todas sus ampliaciónes, Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo (sector Tarapaya y villa Tranquila).

El viernes las fumigaciones se desarrollarán en los barrios General Paz (Dr. Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.