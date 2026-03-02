Calidad de Vida de la Capital comunicó los barrios en donde se realizarán las fumigaciones

Las autoridades continúan con el programa preventivo.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios donde trabajará esta semana con su programa preventivo de fumigaciones contra mosquitos y otros insectos.
El lunes será en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv. Duplex), Islas Malvinas (sector Duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viv. Duplex por Víctor Alcorta, Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Amp. independencia, Telefónicos, Parque del Rio I, II y III).
El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.
El miércoles las tareas se realizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.
El jueves se localizarán los trabajos en los barrios Aeropuerto y todas sus ampliaciónes, Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo (sector Tarapaya y villa Tranquila).
El viernes las fumigaciones se desarrollarán en los barrios General Paz (Dr. Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.