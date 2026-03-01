Tras 16 años, la Justicia civil puso fin al emblemático caso de violencia de género que conmocionó a Santiago del Estero

Andrea Gil obtuvo sentencia favorable en la demanda por daños y perjuicios contra su ex pareja y el titular del arma utilizada en el ataque. El fallo marca el cierre judicial de un proceso iniciado en 2010 y que tuvo fuerte trascendencia pública.

Hoy 19:27

Después de 16 años de espera, la Justicia Civil de Santiago del Estero dictó sentencia en la causa por daños y perjuicios promovida por Andrea Alejandra Gil, víctima de un grave hecho de violencia de género ocurrido en 2010. El fallo representa el cierre definitivo en el plano civil de un caso que ya había tenido condena penal y que se convirtió en uno de los más trascendentes de la provincia.

La resolución fue dictada por la jueza Alicia Brim, quien hizo lugar a la demanda y estableció la responsabilidad tanto del agresor, Jesús Adolfo Carol, como del titular registral del arma utilizada en el ataque, el policía Juan Carlos Chazarreta.

El hecho ocurrió el 17 de septiembre de 2010, cuando Carol atacó a su ex pareja con un arma de fuego. Años después, fue condenado penalmente por el intento de homicidio. Sin embargo, la causa civil continuó su curso durante más de una década hasta llegar ahora a esta sentencia.

El papel de la representación legal

En esta etapa civil, Andrea fue representada por las Dras. Cecilia Vital y Ernesto Antonio Jesús Vital, quienes sostuvieron durante el proceso la necesidad de una reparación integral por los daños físicos y psicológicos sufridos por la víctima.

La magistrada valoró las pruebas producidas, las pericias médicas y psicológicas y los antecedentes penales firmes para concluir que correspondía hacer lugar a la demanda. El fallo también alcanzó al titular del arma empleada en el ataque, en función de la responsabilidad derivada de la titularidad del bien utilizado para cometer el hecho.

La sentencia pone fin a un trámite judicial que atravesó distintas instancias y demoras a lo largo de 16 años, hasta consolidar la reparación en el ámbito civil.

Tras conocerse la resolución, Andrea Alejandra Gil dialogó con Diario Panorama y expresó su emoción por el desenlace judicial: “Una vez más triunfó la verdad. Cierro este capítulo de mi vida después de 16 años de dolor y angustia, representando a mujeres que no lograron hacer la denuncia y a víctimas que hoy no están”.

Reflexionó sobre las dificultades que enfrentan muchas víctimas durante el proceso judicial:

“Estos hechos persisten porque todavía la Justicia no interpreta cuestiones básicas, hay comisarías que no reciben denuncias y falta preparación en quienes atienden a las víctimas. En este camino se siente frustración, dolor y ansiedad por la justicia”.

Andrea remarcó que su lucha fue constante:

“Pasé estos años luchando sin cesar, me caí y me levanté, jurándome no fallarme a mí misma. Quiero ser un ejemplo para muchas mujeres, para que se animen a denunciar”.

También pidió transformaciones estructurales en el sistema judicial:

“Que la Justicia revise sus mecanismos y haga los cambios necesarios para que no haya más casos de mujeres muertas”.

Finalmente, agradeció haber llegado a este momento:

“Doy gracias a Dios por poder estar de pie y recibir esta gran noticia. Me hace darme cuenta de lo fuerte que fui para aguantar 16 años y cerrar esta historia. Hoy comienzo una nueva vida y estoy a disposición de quienes necesiten ayuda en casos similares”.

Con esta sentencia, el caso iniciado en 2010 encuentra su cierre en el ámbito civil, marcando un precedente en materia de reparación judicial en situaciones de violencia de género y poniendo punto final a un proceso que atravesó más de una década y media de lucha judicial.