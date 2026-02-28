Ingresar
Policiales

Desbarataron un bunker narco en La Banda y secuestraron más de 300 dosis de cocaína

El operativo fue realizado por la Policía Federal en el barrio Salta Prolongación. Hay cuatro detenidos y se incautó droga valuada en cerca de cinco millones de pesos, además de dinero en efectivo y celulares.

Hoy 22:38

Un operativo llevado a cabo en la tarde del 28 de febrero permitió desbaratar un bunker donde se acopiaban estupefacientes para su fraccionamiento y comercialización bajo la modalidad de narcomenudeo, en el barrio Salta Prolongación de la ciudad de La Banda.

La investigación fue realizada por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero de la Policía Federal Argentina, quienes, tras diversas tareas investigativas y datos aportados por vecinos, lograron identificar el domicilio y a sus ocupantes.

Durante el allanamiento, ordenado por la Dra. Luciana Carolina Oyola, jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Judicial Banda y Robles, con intervención de la Dra. Flavia Lorey Torres, a cargo de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico, los efectivos secuestraron más de 300 envoltorios con cocaína de máxima pureza y 40 dosis de marihuana, listas para la venta. La droga incautada tendría un valor cercano a los cinco millones de pesos.

En el inmueble se encontraba una mujer señalada como líder del narcokiosco, acompañada por tres hombres que cumplirían funciones de seguridad. Todos fueron detenidos y trasladados a la sede de la Policía Federal Argentina (D.U.O.F. Santiago del Estero).

Además de las sustancias, se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo en gran cantidad y otros elementos de interés para la causa. Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en la organización, bajo directivas del Ministerio de Seguridad Nacional.

