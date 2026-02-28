Ingresar
En vivo: Ojo de Agua vive la gran noche final del Festival Nacional del Artesano

Lázaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas y Orellana Lucca encabezan la segunda y última velada de una fiesta que ya es emblema cultural y solidario de la provincia.

Hoy 22:44
Festival del Artesano

Este sábado se vive la segunda y última noche del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, con una cartelera que anticipa un cierre multitudinario. La grilla está integrada por Lázaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas, Orellana Lucca, Marcelo Toledo, Los Alfiles y Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, entre otros artistas que aportarán distintos matices al repertorio folclórico y popular.

Tras una primera jornada con gran convocatoria, el predio vuelve a abrir sus puertas para recibir a vecinos y visitantes que cada año eligen esta fiesta tradicional del sur provincial. La expectativa es alta, tanto por la calidad de los espectáculos como por el clima festivo que caracteriza a cada edición.

De esta manera, Ojo de Agua se apresta a cerrar una nueva edición de un encuentro que combina música, identidad cultural y compromiso solidario. El festival no solo se consolida como uno de los eventos más importantes del calendario santiagueño, sino que también reafirma su espíritu comunitario, destinando lo recaudado a fines sociales y educativos de la región.

