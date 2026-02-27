Luciano Pereyra brilló en la primera noche del Festival Nacional del Artesano y Ojo de Agua volvió a vivir una fiesta multitudinaria

La 29ª edición del tradicional encuentro solidario reunió a miles de personas en el Club Instituto. Este sábado será la segunda y última jornada, con una destacada cartelera y el mismo espíritu benéfico que lo caracteriza desde 1996.

Hoy 01:36

La ciudad de Villa Ojo de Agua celebró a lo grande la primera jornada de la 29ª edición del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, con un predio colmado en el Club Atlético Instituto y una noche que tuvo como uno de sus puntos más altos la presentación de Luciano Pereyra, quien deslumbró ante miles de personas.

La cartelera de este viernes también contó con la actuación de Desakta2, Dúo Coplanacu, Dany Hoyos, Fabricio Rodríguez y Los Cristales del Chamamé, entre otros artistas que le dieron marco a una velada marcada por la emoción, el canto colectivo y el acompañamiento masivo del público.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron la tradicional Carpa de Artesanos, que reúne a más de 90 expositores, y disfrutaron de una amplia propuesta gastronómica con comidas típicas y regionales. El Festival, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1996, mantiene su fuerte impronta solidaria: la totalidad de las ganancias será destinada a 22 cooperadoras escolares, beneficiando a aproximadamente 2.000 niños del departamento Ojo de Agua.

Las entradas tienen un valor de $35.000 por noche; los menores de 5 años ingresan sin cargo, los de 6 a 12 años abonan $15.000, y las personas con certificado de discapacidad cuentan con acceso gratuito.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, bajo la gestión de Mónica Bustamante, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, en un trabajo articulado que impulsa la cultura, el turismo y la economía regional.

Este sábado se vivirá la segunda y última noche del Festival, con las actuaciones de Lázaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas, Orellana Lucca, Marcelo Toledo, Los Alfiles y Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, entre otros artistas. Así, Ojo de Agua se prepara para cerrar una nueva edición de una fiesta que ya es emblema cultural y solidario de la provincia.