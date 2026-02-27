Impactante accidente en Bolivia: un avión se estrelló contra una carretera y hay al menos 15 muertos

El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, informó sobre el número víctimas fatales tras el accidente, aunque advirtió que la cifra podría aumentar en las próximas horas.

Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un accidente este viernes cerca del aeropuerto internacional de El Alto, segunda ciudad más poblada de Bolivia, aproximadamente a las 18:00.

Una fuente oficial dijo a EFE que el avión tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, aunque la información oficial sobre el accidente será brindada en las próximas horas por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

De acuerdo al organismo estatal de Navegación Aérea y Aeropuertos de Bolivia (NAABOL), el accidente se produjo a las 18.20 hora local (2220 GMT), con una aeronave procedente de la ciudad de Santa Cruz, y que el incidente estaba en fase de investigación.

El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, informó confirmó desde el lugar del accidente que se han contabilizado “entre 15 y 16 personas (fallecidas) hasta el momento”.

Tras mencionar la cifra preliminar de muertos, advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Tovar señaló también la existencia de personas heridas, sin poder precisar aún el número total.

Un informe preliminar del cuerpo de bomberos había reportado inicialmente 11 víctimas mortales. “Estamos recuperando los cuerpos de estas personas que lastimosamente han sufrido el accidente”, agregó.

Por otra parte, indicó que entre los vehículos afectados hay minibuses, vagonetas y un tractocamión, los cuales fueron impactados cuando la aeronave cayó en la zona. “Algunos vehículos quedaron reducidos a fierros retorcidos y, entre los restos, hay personas sin vida”, detalló el coronel.

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, “se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista” que no pertenece a esa compañía.

BoA señaló que, si bien la situación es “completamente ajena” a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto “podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones” en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz “hasta que se restablezcan las condiciones normales” en la terminal aeroportuaria.

“Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros”, agregó la aerolínea.

En los videos grabados por vecinos de la zona y difundidos a través de redes sociales, se observa cómo la nave impactó contra varios automóviles, incluidos camiones y vehículos de servicio público, algunos de los cuales resultaron destruidos. Testigos afirman que más de una decena de vehículos fueron alcanzados por el avión durante el siniestro.

Las imágenes muestran parte del fuselaje del Hércules y a personas que, en medio de la confusión, solicitaban ayuda para los heridos. A pesar de la gravedad del accidente, no se registró una explosión de la aeronave, aunque un camión cisterna del aeropuerto acudió de inmediato para prevenir incendios.

Uno de los elementos que más llamó la atención, de acuerdo con los reportes visuales y testimonios, fue la presencia de dinero esparcido en el lugar del impacto. Tanto billetes como cajas se hallaban dispersos en la carretera, lo que generó que varias personas se acercaran para recoger el efectivo antes de que las autoridades lograran asegurar el área. Este hecho alimentó la presunción de que la nave transportaba valores, aunque este punto no ha sido confirmado oficialmente por la FAB.

Efectivos militares y policiales llegaron rápidamente para acordonar la zona y facilitar la labor de los equipos de emergencia. Bomberos y rescatistas trabajaron para atender a las personas heridas, que fueron trasladadas a centros de salud cercanos, aunque hasta el momento no existe un reporte oficial sobre el número exacto de lesionados ni sobre posibles víctimas mortales.