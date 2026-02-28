“Que reine la alegría”: el vicegobernador destacó la importancia del Festival del Artesano en Ojo de Agua

La tradicional celebración, que se realiza desde 1996, volvió a congregar a miles de personas en el Club Instituto. El acto central fue encabezado por la intendenta Mónica Bustamante, junto a autoridades provinciales y municipales.

Hoy 00:20

“El Festival del Artesano es uno de los más importantes que tiene el país y la provincia; se siente la hermandad y la hospitalidad para recibir a aquel que quiera compartir nuestras tradiciones y nuestra cultura. Que reine la alegría en esta edición número 29”, expresó el vicegobernador Carlos Silva Neder durante el acto central desarrollado en Ojo de Agua.

La 29ª edición del Festival Nacional del Artesano, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1996, congregó a miles de almas en el Club Atlético Instituto, consolidándose como uno de los encuentros culturales más convocantes de la región. La ceremonia oficial estuvo presidida por la intendenta Mónica Bustamante, acompañada por el vicegobernador, el jefe de Gabinete Víctor Araujo, intendentes de la zona y subsecretarios provinciales.

La bendición del evento estuvo a cargo del padre Wilfredo Aguilera, en el marco de una apertura que combinó tradición, música y un fuerte mensaje de identidad cultural. El Festival del Artesano reafirma así su lugar en el calendario nacional, destacándose no solo por su propuesta artística, sino también por el espíritu de hermandad y hospitalidad que caracteriza a la comunidad de Ojo de Agua.