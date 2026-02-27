El tierno mensaje de Celeste Cid para Santiago Korovsky en su cumpleaños

La actriz Celeste Cid conmovió a sus seguidores al dedicarle un romántico saludo a su pareja, Santiago Korovsky, quien celebró sus 41 años.

A través de sus redes sociales, la artista compartió una serie de fotos junto al creador de División Palermo, acompañadas por un mensaje cargado de afecto que rápidamente se volvió viral. “Feliz cumple al pibe más bueno, gracioso, chiflado, serio y dulce que conozco”, escribió, dejando ver la complicidad que comparten.

Más allá del tono festivo, el posteo incluyó un recuerdo emotivo vinculado a uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre. En ese sentido, Cid destacó el acompañamiento del actor durante ese proceso. “El que fue mi amigo mientras mi papá se iba a otros planos e hizo que el mundo doliera un poquito menos de a ratos”, expresó.

La publicación también mostró aspectos de la vida cotidiana de la pareja, desde clases de cocina y maratones de series hasta viajes por ruta, meditaciones compartidas y bailes improvisados en la calle, entre tango, folklore o reggaetón.

Entre las frases que más repercusión generaron, una sintetizó el espíritu del mensaje: “Sos un sueño”.

Cid además hizo referencia al vínculo del actor con su hijo, André Horvilleur, al describirlo con humor y ternura como “la panza favorita de mi hijo”, en un guiño a la cercanía familiar que construyeron.

El saludo sumó miles de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron la relación y el gesto de la actriz.