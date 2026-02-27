Encuentran sin vida a la madre de Cristian Flores y suspenden la marcha por justicia

Según trascendió, la mujer se encontraba sola en su domicilio y esperaba participar de la marcha prevista para esta jornada, convocada para reclamar Justicia por la muerte de su hijo.

Un clima de profunda conmoción se vive en el barrio Ciudad del Niño luego de que este viernes por la tarde fuera hallada sin vida Margarita Rosa Flores, madre de Cristian Flores, el joven que murió tras ser atropellado por un policía que conducía en estado de ebriedad.

Amigos del joven alertaron a las autoridades luego acercarse a la vivienda y no obtener respuesta. Tras insistir golpeando la puerta y advertir que algo no estaba bien, dieron aviso a los servicios de emergencia, que posteriormente confirmaron el fallecimiento.

El hecho generó consternación entre familiares, vecinos y allegados, y motivó la suspensión de la movilización prevista, en medio del dolor por la pérdida.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del deceso, aunque se espera que en las próximas horas se brinde información desde fuentes judiciales y policiales.