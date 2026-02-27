Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 FEB 2026 | 27º
X
Policiales

Encuentran sin vida a la madre de Cristian Flores y suspenden la marcha por justicia

Según trascendió, la mujer se encontraba sola en su domicilio y esperaba participar de la marcha prevista para esta jornada, convocada para reclamar Justicia por la muerte de su hijo.

Hoy 19:25

Un clima de profunda conmoción se vive en el barrio Ciudad del Niño luego de que este viernes por la tarde fuera hallada sin vida Margarita Rosa Flores, madre de Cristian Flores, el joven que murió tras ser atropellado por un policía que conducía en estado de ebriedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Amigos del joven alertaron a las autoridades luego acercarse a la vivienda y no obtener respuesta. Tras insistir golpeando la puerta y advertir que algo no estaba bien, dieron aviso a los servicios de emergencia, que posteriormente confirmaron el fallecimiento.

El hecho generó consternación entre familiares, vecinos y allegados, y motivó la suspensión de la movilización prevista, en medio del dolor por la pérdida.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del deceso, aunque se espera que en las próximas horas se brinde información desde fuentes judiciales y policiales.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por un nuevo femicidio: una mujer murió apuñalada
  2. 2. Hallaron muerto a Ramón César Jiménez: al único sospechoso del femicidio en El Aibe
  3. 3. Añatuya: un hombre acusado de abigeato fue detenido tras fugarse por el monte y un policía terminó herido en el operativo
  4. 4. Tercer femicidio en el mes en Santiago del Estero: apuñaló a su pareja y el cuerpo fue descubierto por sus hijos
  5. 5. Golpe al narcomenudeo permitió secuestrar droga valuada en 350 millones de pesos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT