Conmoción por un nuevo femicidio: una mujer murió apuñalada

La víctima, de 30 años, fue hallada por sus hijos. Estaba en la cama en medio de un charco de sangre. Ocurrió en El Aibe, departamento Banda.

Hoy 13:07

Una mujer de 30 años fue asesinada en la localidad de El Aibe, en el departamento Banda, cuyo femicida sería su expareja Ramón César Jiménez.

El caso se conoció alrededor de las 8 de la mañana, cuando los hijos de María Fernanda Chazarreta, dieron aviso a un familiar tras encontrar a su madre en la cama en medio de un charco de sangre.

De inmediato esta persona se dirigió a la vivienda de la mujer, hallándola en el lugar donde indicaron los menores.

Al lugar arribó una comisión policial y personal sanitario, quienes constataron que la mujer estaba sin vida y presentaba numerosas heridas de arma blanca.

De confirmarse, sería el tercer femicidio durante el mes de febrero. El caso quedó a cargo el Fiscal Álvaro Yagüe.