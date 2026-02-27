Golpe al narcomenudeo permitió secuestrar droga valuada en 350 millones de pesos

Complejos procedimientos se realizaron en la vecina provincia de Córdoba. El ministro de Seguridad precisó que se incautaron 10 kilos de marihuana y dos de cocaína. Hay dos detenidos.

Hoy 05:54

En horas de la tarde del jueves, un megaoperativo policial en Córdoba resultó en el secuestro de estupefacientes, armas de fuego, armas blancas, cartuchos y celulares, entre otros elementos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, comentó a Cadena 3 sobre la operación: "Rodeando la zona, encuentran una moto que venía con un pedido de captura, porque había sido robada en horas de la tarde".

Durante la operación, se logró capturar a una persona que se desprendió de una bolsa que contenía estupefacientes. "La Policía, por supuesto, entra en su captura y se escapa por los techos, pero se logra secuestrar una cantidad de drogas verdaderamente importante, que estamos hablando de unos 10 kilos de marihuana y dos kilos de cocaína".

Quinteros agregó que esto implica un monto al narcomenudeo de más de 350 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo al narcotráfico.

Además, un vehículo que salió del lugar con dos personas que cargaban una bolsa fue detenido. La persona que inicialmente fue perseguida en la moto robada ya ha sido identificada y se espera su detención en las próximas horas.