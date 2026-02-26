Julieta Poggio mandó al frente a la producción de “Gran Hermano 2026”: “Todos están acomodados”

La exparticipante del reality respondió a las críticas por el ingreso de su hermana, Lolo Poggio, a la competencia.

Hoy 21:40

Julieta Poggio mandó al frente a la producción de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). “Todos están acomodados”, aseguró.

La exparticipante del reality hizo una transmisión en vivo mientras se planchaba el pelo y respondió a las preguntas de sus seguidores.

“Reacomodada entró tu hermana”, leyó entre los comentarios que cuestionaban el ingreso de Lolo Poggio al reality.

Lejos de desmentir, Julieta mandó al frente a la producción del ciclo: “Me parece que vos lo que no sabés es que se llama edición dorada porque claramente todos están acomodados”.

“Básicamente en esta edición a la gente la llamaron, no hicieron casting como en las otras ediciones. Así que cerramos la boquita”, lanzó.

Los dichos de Julieta no pasaron inadvertidos entre los usuarios que remarcaron que meses atrás hubo un casting. “Es reobvio. Si decían que era un GH famosos le ahorraban el tiempo a la pobre gente que fue a hacer fila en los ‘castings’”, “No quemó a nadie, o pensaron que Andrea del Boca hizo casting”, “Alguien puede pensar en las miles de personas que hicieron largas filas para el casting”, “La producción viendo el vivo jajaja”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.