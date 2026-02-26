Ingresar
Aparecieron en una casa del barrio Belén los costosos caballos de polo que habían sido robados

Están valuados en 30 mil dólares. No se descartan nuevos allanamientos como parte de la investigación iniciada tras el robo de los animales.

Hoy 06:31
Robo de caballos.

Cinco caballos de polo valuados en más de U$S30.000 fueron robados el miércoles de una finca de Yanda y sus propietarios terminaron recuperándolas, tras una odisea que demandó más de 8 kilómetros de caminata hasta el Bº Belén, en los fondos del cementerio La Piedad.

En ello transcurrió el aspecto medular que unió el sur con el norte, desde la mañana hasta la tarde, epílogo en que terciaron los policías para que los animales fuesen cargados a un tráiler y llevados a sus corrales.

Todo comenzó antes de las 8 de la mañana del miércoles en la finca Santa María. Los dueños alertaron a las autoridades de la Comisaría 61 sobre la misteriosa desaparición de caballos de polo desde el kilómetro Nº 1119, Bº Santa Celestina, en Yanda.

De manera urgente, propietarios y peones trazaron un perímetro tentativo. Guiándose por las huellas de las herraduras, caminaron durante dos horas por los caminos, pasaron por los fondos de la chimenea, bordearon la avenida circunvalación y enfilaron hacia el noroeste.

Con ayuda de "dateros", los damnificados y la policía arribaron a una casa en el barrio Belén. Golpearon las manos y fueron recibidos por una mujer. Mientras hablaban con la dueña de casa, alcanzaron a ver a uno de los animales.

El fiscal de turno, Miguel Ángel Torresi, fue informado de la novedad y en poco tiempo los costosos animales fueron recuperados.

Durante la búsqueda de los caballos, los damnificados llegaron a un monte donde hallaron vísceras y huesos de animales. Entienden que el posible destino de los valiosos caballos era ser faenados.

Posteriormente, los representantes legales de los damnificados habrían accionado en contra de uno los sospechosos, el dueño de la casa donde hallaron a los animales. Tiene prontuario y experiencia en el bajo mundo de cuatreros: su debilidad, el robo de caballos.

Con todos los elementos, se esperan que en las próximas horas se realicen allanamientos en el barrio Belén, confiaron fuentes vinculadas a la causa.

