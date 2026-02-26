El tiempo para este jueves 26 de febrero en Santiago del Estero: podrían registrarse lluvias aisladas durante el día

El pronóstico indica que este jueves podrían registrarse chaparrones en territorio santiagueño.

Hoy 00:44

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves inestable en Santiago del Estero. Para este 26 de febrero se esperan lluvias y chaparrones a lo largo de la jornada, con una temperatura mínima de 21°C y una máxima que alcanzará los 31°C, en un contexto de alta humedad.

De acuerdo al parte oficial actualizado, durante la madrugada y la mañana se registrarían chaparrones aislados, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%.

Por la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, con una leve mejora temporaria, mientras que hacia la noche volverían las lluvias en distintos puntos de la ciudad y alrededores.

La humedad se mantiene elevada, en torno al 74%, con viento del sector Este a 8 kilómetros por hora y una visibilidad estimada en 10 kilómetros.

Estas condiciones favorecen una sensación térmica superior a la temperatura real, típica de los días inestables en plena temporada estival.