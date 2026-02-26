El tiempo para este jueves 26 de febrero en Santiago del Estero: podrían registrarse lluvias aisladas durante el día

El pronóstico indica que este jueves podrían registrarse chaparrones en territorio santiagueño.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves inestable en Santiago del Estero. Para este 26 de febrero se esperan lluvias y chaparrones a lo largo de la jornada, con una temperatura mínima de 21°C y una máxima que alcanzará los 31°C, en un contexto de alta humedad.
De acuerdo al parte oficial actualizado, durante la madrugada y la mañana se registrarían chaparrones aislados, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 10% y el 40%.
Por la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, con una leve mejora temporaria, mientras que hacia la noche volverían las lluvias en distintos puntos de la ciudad y alrededores.
La humedad se mantiene elevada, en torno al 74%, con viento del sector Este a 8 kilómetros por hora y una visibilidad estimada en 10 kilómetros.
Estas condiciones favorecen una sensación térmica superior a la temperatura real, típica de los días inestables en plena temporada estival.