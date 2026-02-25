Tensión en La Católica: un hombre mató a puñaladas al pitbull de su vecino tras una pelea entre perros

El violento episodio ocurrió el martes por la noche en el barrio La Católica. El animal agonizó durante horas y murió. El dueño radicó la denuncia y el caso es investigado por la Policía.

Un grave hecho de violencia se registró durante la noche del martes en el barrio La Católica, donde un hombre mató a puñaladas al perro pitbull de su vecino en medio de una pelea entre animales.

Según trascendió, todo comenzó cuando el pitbull se habría escapado de su vivienda e inició una pelea con otro perro del sector. Ante la situación, el propietario del segundo animal salió de su domicilio e intentó separar a los perros.

De acuerdo con el relato del dueño del pitbull, el hombre tomó un elemento punzante (descripto como “una punta") y le asestó más de diez puñaladas al animal con el objetivo de que dejara de atacar.

Investigación en curso

Tras la agresión, el pitbull quedó gravemente herido y permaneció agonizante durante varias horas. Finalmente, producto de las lesiones sufridas, el perro falleció.

El propietario del animal radicó la denuncia en el destacamento policial de la zona de Costanera, por lo que intervino personal policial que inició las actuaciones correspondientes.

Fuentes ligadas al procedimiento indicaron que se busca determinar las circunstancias exactas del hecho y si existió un exceso en la reacción del agresor, además de establecer eventuales responsabilidades penales por maltrato animal.

El caso generó conmoción entre los vecinos del barrio, donde el episodio reavivó el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y los protocolos ante ataques entre animales.