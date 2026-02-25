El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C

Se anticipa una jornada calurosa, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 01:40

Santiago del Estero tendrá este miércoles 25 de febrero una jornada con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 32°C, de acuerdo con el pronóstico oficial.

La mínima prevista es de 21°C, en un día que comenzará con nubosidad durante la madrugada y escasas probabilidades de precipitaciones.

Según los datos del SMN, la probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10% en las primeras horas del día, mientras que por la mañana, tarde y noche no se esperan precipitaciones.

El cielo se presentará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado durante la tarde y nuevamente mayormente nublado hacia la noche.

Se anticipa así una jornada calurosa y estable, típica del verano santiagueño.