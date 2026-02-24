Juanita Tinelli respondió a las críticas con fotos en microbikini y recibió apoyo en redes

La modelo compartió imágenes de sus looks de verano tras cuestionamientos por su delgadez y volvió a marcar tendencia con trajes de baño y accesorios.

Hoy 22:22

Luego de enfrentar críticas en redes sociales por su físico, especialmente por su delgadez, Juanita Tinelli volvió a mostrarse activa en Instagram con una serie de fotos en microbikini que no pasaron desapercibidas y que generaron una ola de comentarios positivos entre sus seguidores.

En una de las postales, la modelo posó recostada sobre un camastro con un conjunto mixto: corpiño triangular marrón de breteles finos y bombacha celeste cavada. En otra imagen, mantuvo el mismo top y lo combinó con un minishort denim azul, sumando accesorios veraniegos como una gorra bordó hacia atrás y sandalias con estampa animal print.

Más tarde, se fotografió frente al espejo con un corpiño gris topo estilo corset, con costuras visibles, que acompañó con un pareo tejido blanco, anteojos de sol con marco de carey y la misma gorra. En sus historias, además, mostró otro modelo: una bikini celeste a cuadros con corpiño underboob y bombacha tiro alto.

Pese a las críticas recibidas en las últimas semanas, el posteo estuvo acompañado por numerosos mensajes de apoyo. Entre ellos, se destacó el comentario de Milett Figueroa, quien escribió: “Hermosa siempre”, sumándose a los elogios de sus fans.

La hija del conductor también dejó lugar para los clásicos. Días atrás había publicado una sesión casera al atardecer frente al río, donde lució una microbikini negra minimalista, de corpiño triangular y bombacha cavada con tiras laterales, un básico del verano que reafirma su perfil dentro del universo fashion.

Con estas publicaciones, Juanita Tinelli vuelve a instalarse en la conversación digital, combinando exposición personal, estética veraniega y una respuesta implícita a las críticas, apostando a su identidad como referente joven de moda.