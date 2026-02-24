Ingresar
Locales

La intendente Fuentes recibió al párroco de San Francisco y a la titular del Museo de Arte Sacro

Abordaron distintos temas y proyectos que se podrían concretar este año.

Hoy 21:39

La intendente de la ciudad capital Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos al párroco de San Francisco, Fray Eduardo Zatti, y a la directora del Museo de Arte Sacro "San Francisco Solano", Fátima Duarte.

Durante el encuentro, dialogaron sobre los proyectos que tiene la institución para el transcurso de este año. La actividad forma parte del trabajo articulado que mantiene el municipio con diversas entidades, asociaciones y organismos públicos y privados.

La Ing. Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y por Arq. Rodolfo Legname.

