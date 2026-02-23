Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Con un doblete de Bareiro, Boca se sacó de encima a Gimnasia de Chivilcoy y avanza en la Copa Argentina

El Xeneize se impuso por 2-0 en Salta con dos tantos del ex delantero de San Lorenzo y River.

24/02/2026

Boca se metió este martes en los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 tras vencer por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. El Xeneize cumplió con los deberes y pudo haber ganado por una diferencia mayor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con un equipo alternativo, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda despejó dudas en torno al funcionamiento y mostró solidez. La gran figura de la noche fue el debutante Adam Bareiro, ex River, quien marcó por duplicado.

El delantero abrió el marcador sobre el final del primer tiempo y amplió la ventaja en los primeros minutos del complemento, en una ráfaga que terminó de inclinar el partido.

Boca controló el trámite, generó situaciones para ampliar la diferencia y nunca pasó sobresaltos ante un rival que intentó competir pero no logró inquietar con claridad.

Lo que viene

Con este triunfo, el Xeneize se instaló en la próxima fase del certamen federal. En los 16avos de final se enfrentará al ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, que jugarán en abril.

 
TEMAS Club Atlético Boca Juniors Copa Argentina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un gran segundo tiempo y la “ley del ex”, Central Córdoba festejó con un triunfazo ante Talleres
  2. 2. Una delegación de Economía viajó a Washington para cerrar la revisión con el FMI y destrabar un desembolso de US$1000 millones
  3. 3. Venezuela: el chavismo informó 179 excarcelaciones por la ley de amnistía y crece la diferencia con cifras de ONG
  4. 4. La intendente Fuentes recibió al párroco de San Francisco y a la titular del Museo de Arte Sacro
  5. 5. Juanita Tinelli respondió a las críticas con fotos en microbikini y recibió apoyo en redes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT