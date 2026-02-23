Con un doblete de Bareiro, Boca se sacó de encima a Gimnasia de Chivilcoy y avanza en la Copa Argentina

El Xeneize se impuso por 2-0 en Salta con dos tantos del ex delantero de San Lorenzo y River.

24/02/2026

Boca se metió este martes en los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 tras vencer por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. El Xeneize cumplió con los deberes y pudo haber ganado por una diferencia mayor.

Con un equipo alternativo, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda despejó dudas en torno al funcionamiento y mostró solidez. La gran figura de la noche fue el debutante Adam Bareiro, ex River, quien marcó por duplicado.

El delantero abrió el marcador sobre el final del primer tiempo y amplió la ventaja en los primeros minutos del complemento, en una ráfaga que terminó de inclinar el partido.

Boca controló el trámite, generó situaciones para ampliar la diferencia y nunca pasó sobresaltos ante un rival que intentó competir pero no logró inquietar con claridad.

Lo que viene

Con este triunfo, el Xeneize se instaló en la próxima fase del certamen federal. En los 16avos de final se enfrentará al ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, que jugarán en abril.