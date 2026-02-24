Con un gran segundo tiempo y la “ley del ex”, Central Córdoba festejó con un triunfazo ante Talleres

Tras un primer tiempo sin emociones, el Ferro se encendió en el complemento y se impuso por 2-0 con goles de Barrera y Santos, ambos con pasado en el conjunto cordobés.

Hoy 21:52

Central Córdoba consiguió una valiosa victoria al imponerse por 2-0 frente a Talleres de Córdoba, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el Estadio Madre de Ciudades, el Ferro mostró eficacia en el complemento y sumó tres puntos clave.

Tras un primer tiempo parejo y con escasas situaciones de riesgo, el encuentro se definió en la segunda mitad. El equipo dirigido por Lucas Pusineri movió el banco y encontró la respuesta que necesitaba.

La ley del ex y el golpe final

Pusineri envió a la cancha a Diego Barrera en reemplazo de Quiroga, modificando el esquema para ganar peso ofensivo. La apuesta dio resultado: a los 17 minutos, Barrera aplicó la ley del ex y abrió el marcador, desatando el festejo en el Único.

El tanto impulsó al Ferro, que aprovechó el envión anímico. A los 28 minutos apareció Michael Santos, también con pasado en la “T”, para sentenciar la historia con un derechazo cruzado.

Central Córdoba pudo ampliar la diferencia en el tramo final, pero falló en la definición. De todos modos, el pitazo final confirmó una merecida y valiosa victoria, la segunda en el torneo, que le permite escalar posiciones y tomar impulso.

El próximo compromiso del Ferro será ante Independiente en Avellaneda, el sábado desde las 20, en un nuevo desafío para seguir sumando en el Apertura.